Кардиолог Серова уточнила, какая физическая активность помогает сердцу оставаться здоровым

«Чтобы нагрузка тренировала, а не изнашивала сердце, важно получать ее в безопасном диапазоне частоты сердечных сокращений (ЧСС). Для каждого человека этот диапазон свой», - поделилась специалист.

«Укрепить сердечную мышцу и улучшить кровообращение помогают регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или йога», - перечислила кардиолог.

«Медитации и глубокое дыхание помогают снизить нагрузку на сердце, сопряженную со стрессом», - пояснила врач-кардиолог.

Кардиолог Серова уточнила в комментарии для aif.ru, какая физическая активность помогает сердцу оставаться здоровым. Медик подчеркнула, что для сохранения хорошего сердечного здоровья вреден как недостаток движения и нагрузок, так и перегрузки.Серова добавила, что профилактике сердечно-сосудистых заболеваний способствуют аэробные нагрузки умеренной интенсивности на уровне минимум 150-300 минут в неделю.Также полезными являются умеренные силовые нагрузки дважды в неделю. Врач отметила, что начинать практиковать их следует с физических упражнений небольшой интенсивности, постепенно переходя к более напряженным тренировкам.Мария Серова обратила внимание на то, что сердцу помогает оставаться здоровым и психологическое здоровье, ведь сердечная мышца очень чувствительна к гормональным колебаниям в организме, возникающим из-за переживаний, тревоги, беспокойства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может внезапно развиться инфаркт , на его причины указала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

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