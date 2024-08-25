«Избыток соли и дефицит сна»: кардиолог Серова назвала причины молодеющих болезней сердца

«Чрезмерное употребление соли может привести к гипертонии, которая, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний и инсультов. Снижение потребления этой добавки всего лишь на 1 грамм в день может снизить риск ишемической болезни сердца на 4%, а инсульта — на 6%», констатировала врач.

Кардиолог Серова назвала в беседе с aif.ru причины молодеющих болезней сердца – те повседневные привычки, которые подрывают здоровье сердечно-сосудистой системы наиболее часто. Одной из них, по словам врача, является избыток соли, поглощаемой на регулярной основе – больше 5 граммов за сутки.Также, добавила Серова, факторами омоложения сердечных заболеваний, считавшихся еще недавно патологиями пожилых, являются дефицит сна и хронический стресс. Эксперт отметила, что при нехватке сна в организме возрастает уровень гормона кортизола – это, в свою очередь, влияет на повышение артериального давления и появление сбоев в сердечном ритме (с подобными нарушениями тесно связаны инфаркты и инсульты). В случае стресса или тревоги также меняется соотношение гормонов и возникают схожие проблемы.Кроме того, к числу причин молодеющих болезней сердца относится недостаток физических нагрузок, малоподвижность. Мария Серова предупредила, что у людей, которые слишком мало двигаются и не занимаются спортом, предпочитают сидячее времяпровождение, в организме происходит более интенсивное накопление «плохого» холестерина (ЛПНП), из которого формируются бляшки в артериях и сосудах.Среди других причин болезней сердца, возникающих в молодом возрасте, кардиолог выделила употребление алкоголя, курение, и нездоровый рацион, в котором присутствует большое количество простых углеводов и продукты с высоким содержанием трансжиров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой должна быть физическая активность , чтобы сердце оставалось здоровым на долгие годы.

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