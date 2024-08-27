«Неконтролируемо повышается давление»: врачи указали на опасность обезболивающих для гипертоников

«Например, вам назначили таблетки от давления, которые расширили сосуды и снизили давление. А вы принимаете обезболивающее, которое сужает сосуды. В результате давление снова повышается. И это причина того, что неконтролируемо повышается давление», - предостерег специалист.

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман указали во время съемок программы «Жить здорово!» на опасность обезболивающих лекарств для гипертоников. Речь идет о самых доступных анальгетиках из числа аптечных безрецептурных нестероидных противовоспалительных средств, которые люди с повышенным давлением используют для устранения боли из-за проблем с суставами.По словам кардиолога Гандельмана, прием таких обезболивающих является фактором неконтролируемого повышения давления.Врачи подчеркнули, что если пожилые люди с гипертонией и больными суставами принимают безрецептурные анальгетики 3-5 дней подряд, эти обезболивающие могут стать причиной инфарктов и инсультов. Нельзя принимать обезболивающие постоянно и долго – такие таблетки принимаются лишь однократно (в острую фазу) и нечасто, констатировали эксперты. Кроме того, с лечащим врачом следует обсудить выбор препарата, который не обладает эффектом повышения давления. Такой препарат существует, и рекомендовать его должен строго медработник вместе с уточнением дозировки.Что касается проблем с суставами, в их случае необходимо сначала пройти МРТ, а затем приступить к профессиональному лечению, избегая самодеятельности.Ранее портал MedikForum.ru писал о способах нормализовать артериальное давление без использования лекарств.

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