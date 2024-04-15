Врачи объяснили, когда гипертоникам лучше принимать лекарства от давления: утром или вечером

«Гипотензивные препараты назначаются всем без исключения и без отмены, если давление превысило 140 на 90 мм рт.ст. Но важно знать еще и когда их принимать», - сообщили Елена Малышева и Герман Гандельман.

«Ранее утро – это самое опасное время, так как человек спит и не контролирует свое давление. В результате его подъема может случиться гипертонический криз или инсульт», - предупредила Елена Малышева.

«Чтобы предупредить утренний пик давления, таблетки надо пить вечером перед сном. Это могут быть препараты с названием, оканчивающимся на -прилы или -сартаны», - поделился кардиолог Герман Гандельман.

Прием лекарств при диагностированной гипертонии является одним из самым эффективных способов спастись от ее тяжелых последствий в виде сердечного приступа или инсульта. Врачи посоветовали россиянам помнить об этом, как и о том, принимать лекарства от давления гипертоникам нужно правильно.Доктор Малышева пояснила, что в течение суток артериальное давление повышается дважды до своих пиковых значений. Первый раз – ранним утром, около 6 часов, когда в организме происходит интенсивная выработка гормона кортизола, готовящая его к пробуждению.Врачи подчеркнули, что резкий скачок давления, который может произойти в это время, способен стать причиной опасных для жизни состояний.Второй раз за день давление у гипертоников «подскакивает» спустя 12 часов после первого пика – вечером, в 18 часов. Контролировать свое состояние в этом случае значительно проще.Врачи объяснили, что гипертоникам лучше принимать лекарства от давления именно вечером. Такой прием помогает предотвратить повышение АД, происходящее ранним утром.Специалисты добавили, что в идеале гипертоникам нужно проходить суточный мониторинг давления – такое исследование позволяет определить, возникают ли у человека индивидуальные подъемы АД на протяжении дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать чувство дискомфорта или боли в сердце , возникающее после еды.

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