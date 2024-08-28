Сон в полной темноте улучшает защиту организма от возникновения диабета второго типа

«Снижение воздействия света на организм ночью является самой доступной профилактикой заболевания», - заявил ведущий автор исследования Эндрю Филлипс.

Журнал The Lancet Regional Health — Europe опубликовал мнение австралийских ученых о том, что ночной сон в условиях темноты без проникновения в спальню даже слабого света улучшает защиту человеческого организма от возникновения диабета второго типа. По этой причине специалисты советуют закрывать на ночь окна блокирующими свет шторами и выключать все ночники.Филлипс констатировал, что воздействие искусственного освещения ночью нарушает циркадные ритмы, что оказывает негативное влияние на метаболизм глюкозы и секрецию инсулина. У людей, которые спят ночью в недостаточно темных комнатах, уровни сахара в крови оказываются впоследствии более высокими, чем у тех, кто спит в полной темноте. Это подтверждается результатами анализа данных 85 тысяч человек, которые собирались учеными на протяжении девяти лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Юрий Конев прокомментировал данные исследования, показавшего, что привычка смотреть телевизор или постоянно «сидеть» в смартфоне сокращает продолжительность жизни.

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