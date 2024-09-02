«Главное – бороться с воспалением»: врач Мясников назвал способы спасти сосуды от атеросклероза

«На самом деле базовая инструкция проста: первое — не курить, второе — иметь нормальные артериальное давление, глюкозу, холестерин и индекс массы тела, третье — регулярные физнагрузки. Все про это знают, но не все исполняют», - поделился мнением известный медик.

«Воспаление — это то, с чем надо работать», - подчеркнул он.

«Есть продукты, которые вызывают воспаление, есть продукты, которые его снимают. Красное мясо, вся кулинария мясная, сыры выдержанные — это то, что вызывает воспаление. А все фрукты и овощи, различные ягоды — это успокаивающие сосуды и снимающие воспаление продукты», - рассказал Александр Мясников.

Врач Мясников назвал на съемках своей программы о здоровье доступные способы спасти кровеносные сосуды от атеросклероза, развитие которого считается ключевым фактором инсультов и инфарктов.Атеросклероз возникает при образовании в сосудах холестериновых бляшек, которые по мере своего увеличения все больше ухудшают процесс кровообращения и повышают вероятность закупорки сосудов. Доктор Мясников обратил внимание на то, что такие образования из холестерина налипают прежде всего на стенки сосудов с измененным от воспаления состоянием.Врач отметил, что одним из лучших способов спасти сосуды от атеросклероза являются аэробные нагрузки – например, в виде ускоренной ходьбы, бега, плавания, езды на велосипеде и так далее.Кроме того, для здоровья сосудов имеет значение еда.Он добавил, что для профилактики воспаления необходимо поддерживать здоровый кишечный микробиом: его нарушение является существенным фактором риска развития воспаления. Здоровье микробиома непосредственно зависит от питания, подчеркнул эксперт.Что еще важно, добавил Мясников, – достаточно спать, не переедать, не иметь лишние килограммы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем можно заменить статины для снижения высокого холестерина.

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