Омега-3 и чеснок: врач Станкевич ответила, чем можно заменить статины для снижения холестерина

«Существует мнение, что не стоит назначать статины, если есть возможность избежать приема этих лекарств. Окончательное решение об их приеме должно быть основано на тщательном анализе всех факторов, включая результаты генетического тестирования», - сказала Станкевич в комментарии порталу «Доктор Питер».

«Применение добавок, таких как омега-3 и витамин D действительно может быть полезно в улучшении липидного профиля», - дополнила эксперт.

«Диета и здоровое питание не могут исправить генетически детерминированные проблемы с липидным обменом. В таких случаях необходима медикаментозная поддержка», - констатировала врач.

Препараты статины, способные снижать высокий уровень холестерина в крови, считаются эффективными средствами для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с атеросклерозом. Но врач Станкевич отметила, что наряду с терапевтическими эффектами эти лекарства обладают побочными эффектами, и с их использованием связывают определенную вероятность навредить здоровью. В частности, при лечении ими могут возникать рабдомиолиз (повреждение мышечной ткани) и проблемы с печенью.Медик ответила, чем можно заменить статины для снижения холестерина. По словам врача, альтернативой им, например, могут быть современные лекарства из группы ингибиторов PCSK9 или препараты на основе вещества эзетимиб.Кроме того, эффективным в этом плане может быть прием омега-3 – эти жирные кислоты способствует улучшению состояния сосудов и сердца, помогая снижать уровень триглицеридов в крови и уменьшая воспалительные процессы.Говоря о продуктах, помогающих поддерживать нормальный липидный профиль, Станкевич предупредила: их эффективность заметно уступает медикаментозной терапии. Тем не менее, для поддержания нормального уровня холестерина специалист порекомендовала избегать употребления трансжиров, выбирать растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров, употреблять чеснок и в целом много овощей и фруктов, включать в рацион цельные зерна и орехи.Для нормализации уровня холестерина в крови важно достаточно двигаться, заниматься спортом, не допускать ожирения и худеть при имеющихся значительных излишках веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему употребление обезжиренных продуктов не помогает с похудением

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