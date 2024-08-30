Сомнолог Царева объяснила, как решить проблему ночных пробуждений с невозможностью уснуть

«Организм при этом находится в состоянии, как после пробежки. В таком случае нужно подождать некоторое время, чтобы самочувствие нормализовалось, и снова идти спать», - посоветовала она.

Сомнолог Царева рассказала, что в большинстве случаев ночные пробуждения бывают связаны с необходимостью опорожнить мочевой пузырь. Человек идет в туалет, включает свет, и мелатонин (гормон сна) в его крови резко падает, значительно уменьшая сонливость. Для профилактики подобных процессов следует контролировать количество выпиваемой вечером жидкости, а также помогать организму производит достаточно мелатонина – этому, например, способствует сон в полной темноте или употребление некоторых продуктов, прием препаратов с мелатонином.Также – если возникают такие ночные пробуждения – будет не лишним проверить уровень витамина D, поскольку его недостаток тоже может быть их причиной, добавила Царева.Объясняя, как еще можно решить проблему ночных пробуждений с невозможностью уснуть, специалист отметила, что нередко за этим скрываются психоэмоциональные проблемы – стресс, тревожность, депрессия. Поэтому, если нет фактора злоупотребления жидкостями, а в спальне имеются все условия для хорошего сна, но он пропадает, – нужно обращаться к врачу. Медик может принять решение о назначении специальных препаратов. Кроме того врач может заподозрить, что данную проблему вызывают иные нарушения или заболевания, и провести необходимую диагностику.Также Царева обратила внимание на то, что внезапное пробуждение ночью может быть следствием остановок дыхания во сне с последующим повышением артериального давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может обуславливать появление плохого самочувствия после жирной пищи.

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