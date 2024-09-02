«Организм под ударом»: врач Сикорский указал на опасные последствия употребления водки
Врач-эндокринолог Олег Сикорский рассказал, почему водка считается одним из наиболее опасных видов алкоголя.
Врач Сикорский сообщил, беседуя с «Лентой.ру», что употребление водки может грозить человеку серьезными проблемами со здоровьем. По его словам, содержание потенциально токсичного для организма этилового спирта в ней крайне высокое – данное обстоятельство во многом определяет то, что водка имеет репутацию одного из наиболее опасных видов алкоголя.
Олег Сикорский указал на опасные последствия употребления водки:
«Из-за употребления этилового спирта под ударом оказывается большая часть организма, включая нервную систему, сердце, печень, иммунитет, почки. Сильно возрастает риск инфаркта и инсульта».
Он подчеркнул, что безопасной дозы водки не существует. Также врач отметил, что этот напиток зачастую употребляется с едой, и при этом многие люди выбирают для своей закуски калорийные и жирные продукты. Подобное сочетание чревато появлением ожирения, язвы желудка, цирроза печени и болезней поджелудочной железы, предостерег эндокринолог.
Помимо того, Сикорский рекомендовал никогда не употреблять дешевую, некачественную водку – она может оказаться суррогатной и стать причиной отравления с риском самых тяжелых осложнений.
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Олег Сикорский
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врач-эндокринолог
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