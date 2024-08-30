«Избыток соли отбирает 10 лет жизни»: врач Гинзбург назвал самые вредные продукты для пожилых

«Чрезмерное количество соли приводит к прогрессированию гипертонической болезни, которая потихоньку отбирает лет 10–15 и может как обухом по голове ударить развитием инсульта», - предупредил Михаил Гинзбург.

Врач Гинзбург назвал в комментарии «Москве 24» самые вредные продукты для пожилых – в их списке он выделил соль. Он отметил, что существует закономерность: чем больше пожилой человек употребляет продукты с высокой концентрацией этой специи, тем выше риск его смерти в ближайшие годы.Также по-особому вредным в пожилом возрасте становится алкоголь. Специалист объяснил, что в этом возрасте сосуды людей практически всегда оказываются затронуты атеросклерозом, который не позволяет им адекватно расширяться и сужаться под действием каких-то факторов. При употреблении алкоголя, который изменяет состояние сосудистой системы и ускоряет работу сердца, это может привести к возникновению инфаркта.Еще одна опасность заключается в употреблении продуктов с трансжирами: например, конфет, готовых кондитерских изделий и выпечки. При их частом употреблении пожилые люди подвергают себя значительном риску развития атеросклероза и появлению в сосудах холестериновых бляшек. Аналогичный риск возникает и в то случае, когда они увлекаются продуктами переработки мяса – колбасами, сосисками, сардельками, паштетами и так далее, заявил диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полезно есть на завтрак для продления жизни.

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