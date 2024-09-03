Запах шерсти при проблемах с щитовидкой: врач Галкин сообщил, как болезни меняют запах тела

«Шерстяной шлейф типичен для людей, страдающих от проблем с надпочечниками и щитовидной железой, а запах протухшего мяса говорит о заболеваниях печени», - предупредил специалист.

«Запах кленового сиропа является одним из признаков лейциноза, а запах мышей — фенилкетонурии», - уточнил специалист.

Врач Галкин сообщил в беседе с «Лентой.ру», что разные болезни меняют запах тела. Например, отметил медик, при проблемах с щитовидкой возникает запах шерсти.Во многих случаях, добавил Галкин, телесный запах приобретает ноты ацетона. Подобным образом изменить запах тела могут разные болезни, включая сахарный диабет, патологии и почек, а также интоксикации (отравления).Если человек постоянно ощущает «аромат» кошачьей мочи, хотя животного нет, ему лучше обследоваться, посоветовал эксперт. По словам Андрея Галкина, подобным образом человек может чувствовать собственный запах, который становится таким из-за проблем с пищеварением или заражения туберкулезом.Медик обратил внимание на то, что меняющийся запах тела у детей тоже способен оказаться маркером заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях возникает стойкое ощущение горечи во рту.

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