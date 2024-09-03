Предраковое состояние или диабет: врач Антюфеева рассказала, чем опасна горечь во рту

Врач Антюфеева рассказала, чем опасна горечь во рту, которая начинает преследовать человека на протяжении долгого времени. В частности, это может говорить о проблемах с ЖКТ: например, указывать на ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) или на эзофагит (воспаление пищевода), язву пищевода или на пищевод Барретта, который является предраковым состоянием, повышающим риск развития рака пищевода.Медик обратила внимание на то, что распространенной причиной появления неприятного привкуса во рту являются проблемы со здоровьем полости рта, такие как кариес, инфекции или заболевания десен.Кроме того, сухость во рту бывает обусловлена ксеростомией – состоянием, которое может возникать из-за имеющегося у человека сахарного диабета. Другим его провокатором бывает болезнь Шегрена.Продолжая тему стойкого ощущения сухости во рту, Антюфеева добавила, что влиять на его появление может кандидоз (молочница) полости рта. Также при этой грибковой инфекции в полости рта возникают бляшки, а на языке – белый налет.Вдобавок подобная сухость может сигнализировать о неврологических повреждениях, а у женщин может возникать при наступлении менопаузы, сообщила врач в разговоре с « Газетой.Ru ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за постоянно сухими губами.

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