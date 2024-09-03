Врач Галкин: по участкам с сильной потливостью тела можно выявить проблемы со здоровьем

«Если сильный запах пота появляется в подмышечных впадинах даже при минимальных физических нагрузках — это один из признаков неполадок в печени и выведения из нее аммиака, конечного продукта обмена белков в организме», - поделился врач с порталом «Чемпионат».

Врач Галкин рассказал, что по участкам с повышенной потливостью тела можно выявить те или иные проблемы со здоровьем. В частности, сильное потоотделение в подмышках, возникающее даже из-за небольшого напряжения, является маркером ухудшения работы печени, отметил специалист.В тех случаях, когда возникает сильная потливость спины, можно заподозрить проблемы с почками, отметил Галкин. По его словам, такое потоотделение свидетельствует, что почки не справляются должны образом с функцией выведения жидкости и токсинов.Также медик прокомментировал сильную потливость ладоней. Он заявил, что если такая проблема беспокоит человека регулярно, это может сигнализировать о перегрузке мозга и скоплении в нем токсинов.Потеющие ноги, в свою очередь, нередко оказываются симптомом почечных нарушений – особенно, если наряду с их потливостью наблюдается и выраженный неприятный запах. Врач констатировал, что таким образом может проявляться нарушенная функция детоксикации, которую осуществляет парный орган.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Андрей Галкин рассказал, как может меняться запах тела при развитии разных заболеваний.

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