Эндокринолог Щербакова: приливы жара и кожный зуд могут указывать на имеющийся предиабет

«Это усиление жажды, частые позывы к мочеиспусканию, резкое снижение веса, судороги по ночам, бессонница, приливы жара, мигрень, кожный зуд», - перечислила медик.

«Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой», - констатировала специалист.

Предиабет является пограничным состоянием, предшествующим сахарному диабету 2-го типа. Его возникновение означает, что в организме уже возникли нарушения, связанные с отклонениями в производстве гормона инсулина или в восприимчивости к нему клеток организма. Ключевым показателем состояния является увеличение уровня сахара в крови выше нормы сразу после приема пищи.Эндокринолог Щербакова сообщила порталу NEWS.ru о симптомах, которые могут указывать на имеющийся предиабет.Врачи констатируют, что на появление предиабета влияют такие обстоятельства как линий вес, гиподинамия, неправильное питание с избытком углеводов, наличие соматических заболеваний (в их числе аутоиммунные и эндокринные патологии, хронические болезни сердца, сосудов, печени, почек). Щербакова подчеркнула, что выявлять имеющийся предиабет крайне важно, поскольку предпринимаемые в этом случае меры помогают не допустить появления сахарного диабета как отдельного окончательно сформировавшегося заболевания. Медик предупредила, что развитие диабета может произойти незаметно для человека – при этом он подвергается риску нарушений, которые могут возникать внезапно и сразу в тяжелой форме.Врач-эндокринолог подчеркнула, что лучшим способом сделать это является регулярное прохождение диспансеризации, в рамках которой анализируется содержание сахара в крови натощак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом сахарного диабета может оказаться стойкое ощущение горечи во рту

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