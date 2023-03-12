Врач Щербакова: зуд в паховой области может указывать на диабет второго типа

«У человека снижается устойчивость организма к грибкам, а также появляются боли, связанные с множеством воспалительных заболеваний. Повышение уровня глюкозы в крови вызывает дискомфорт в самых разных частях тела», - рассказала в интервью эндокринолог Щербакова.

Диабет второго типа является приобретенным заболеванием, он может возникнуть практически в любом возрасте (чаще у взрослых людей). Этот тип диабета связан с нарушенной функцией поджелудочной железы и резистентностью к инсулину – гормону, который отвечает за распределение по клеткам сахара, чей уровень в крови повышается после съеденной пищи. Резистентность означает, что клетки теряют чувствительность к инсулину и не отвечают на его сигналы. В результате они не получают сахар, и его концентрация в крови увеличивается. Повышенный уровень сахара, в свою очередь, провоцирует нарушения в работе разных органов и систем тела.Медик отметила, что симптомы диабета второго типа могут быть неявными, неспецифичными. В частности, на его возникновение может указывать зуд в зоне паха. Порталу NEWS.ru Щербакова объяснила, что проблемы с кожей в паховой области при диабете обусловлены раздражающим действием мочи с повышенным содержанием глюкозы. Ее уровень в моче повышается, поскольку организм пытается избавиться от избытка сахара в крови. Частые позывы к мочеиспусканию (в том числе ночью) являются одним из характерных явлений при заболевании диабетом второго типа. Другие признаки недуга – жажда (нередко с ощущением невозможности напиться), сухость губ и полости рта, повышенный аппетит, колебания веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный уровень мочевой кислоты является опасным для сердца признаком.

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