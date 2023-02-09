Гепатолог Южнова: "признак пальмы" в области пупка - симптом тяжелого ожирения печени

«При компенсированном циррозе пациенты обычно протекают бессимптомно, и их заболевание обнаруживается случайно при лабораторных исследованиях, физикальном обследовании или визуализации. С другой стороны, пациенты с декомпенсированным циррозом обычно имеют широкий спектр признаков и симптомов, возникающих в результате сочетания дисфункции печени и портальной гипертензии», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Голова медузы и ладонная эритема являются кардинальными признаками цирроза с портальной гипертензией».

На последних стадиях заболевания печени трансплантация оправдана, когда печень перестает выполнять любую из назначенных ей функций. К сожалению, часто именно на этих более поздних стадиях пациенты осознают свое плохое здоровье. Когда печень переходит из функционального состояния в нефункционирующее,При компенсированном циррозе печень почти справляется с повреждением печени и все еще способна выполнять важные функции. Однако в декомпенсированной стадии цирроза функция печени нарушена, что требует трансплантации печени нового органа.Пациенты с циррозом могут быть бессимптомными или симптоматическими в зависимости от того, является ли их цирроз клинически компенсированным или декомпенсированным.Диагноз асцита, желтухи, печеночной энцефалопатии, варикозного кровотечения или гепатоцеллюлярной карциномы у больного циррозом означает переход от компенсированной к декомпенсированной фазе цирроза.Многие из вышеперечисленных симптомов являются вторичными по отношению к портальной гипертензии, что означает повышенное давление в воротной вене, которая несет кровь из пищеварительного тракта в печень.У головы медузы становится видна сеть крупных вен, напоминающая синяк. Желудочные вены имеют тенденцию развиваться от пупка в форме «пальмы». Расширенные пупочные вены отражают проблемы с кровообращением, но основной причиной этого состояния является портальная гипертензия.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

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