«Содержат токсин»: врач Гинзбург предупредил о риске отравления баклажанами

«Баклажаны содержат такое веществ как соланин, также, например, присутствующий в позеленевшем картофеле. При попадании в организм соланин может вызвать отравление, раздражение ЖКТ, жжение в животе, тошноту, рвоту», - констатировал диетолог.

Баклажаны – популярный осенний овощ, но врач-диетолог Гинзбург предупредил россиян о существующем риске отравления ими. По словам эксперта, планируя готовить баклажаны, необходимо помнить, что они содержат токсин.Гинзбург уточнил, что самая высокая концентрация токсичного вещества содержится в темной кожуре баклажанов, особенно старых. Эксперт подчеркнул: старые плоды по возможности лучше не употреблять совсем, но если их жалко выбрасывать, необходимо срезать кожуру, а из мякоти удалить семечки.Диетолог обратил внимание на то, что соланин разрушается при термической обработке. Учитывая это, следует с осторожностью есть блюда из баклажанов, которые, например, не были потушены или обжарены. Нужно удостовериться, что использованные плоды были как минимум ошпарены кипятком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что баклажаны можно употреблять далеко не всем людям, при целом ряде диагнозов они противопоказаны. В частности, нутрициолог Вероника Гусакова информировала, что этот овощ может влиять на появление камней в желчном пузыре

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