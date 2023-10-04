Нутрициолог Гусакова: баклажаны могут повлиять на появление камней в желчном пузыре

«Баклажаны содержат вещество оксалат, которое может усиливать образование камней в желчном пузыре, поэтому не рекомендуется их употребление при желчекаменной болезни», - поделилась Гусакова с «Лайфом».

«Этот овощ не стоит миксовать с препаратами для снижения кровяного давления», - добавила Вероника Гусакова.

Нутрициолог Гусакова проинформировала: некоторым людям не стоит есть баклажаны. В частности, этот овощ может повлиять на появление камней в желчном пузыре.Специалистка напомнила, что баклажаны относятся к овощам семейства пасленовые, которые являются противопоказанными при ряде заболеваний. В их числе – псориаз, почечная недостаточность, подагра, артрит.Также эксперт обратила внимание на то, что баклажаны способны влиять на функционирование щитовидной железы. Если у человека имеется гипотиреоз или гипертиреоз, употреблять их нужно с осторожностью, в идеале – только после консультации с врачом.В них содержится много клетчатки, благотворно влияющей на состояние кишечной микрофлоры и помогающей сохранять здоровый вес. К тому же баклажаны являются источником полезных витаминов и микроэлементов в виде витаминов группы В и витамина К, магния, калия, железа, фосфора. Еще один их плюс – это высокий уровень антиоксидантов антоцианов, защищающих клетки организма от повреждений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему лучше отказаться от продуктов из белой муки

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