Рассеянный склероз, диабет или опухоли: врач Чупанова назвала опасные причины стойкой икоты

«Причиной длительной икоты могут быть развитие инсульта, рассеянный склероз, энцефалит сахарный диабет или нарушение обмена веществ».

Врач Чупанова сообщила, что во многих случаях возникающая у человека икота становится следствием переедания. Кроме того, ее появлению способствует чрезмерное употребление алкоголя или газированных напитков, эмоциональное перевозбуждение. Такая икота не представляет серьезной опасности для здоровья, и отличается тем, что не длится долгое время (к тому же покончить с ней можно доступными средствами, например, выпивая воду или выполняя некоторые упражнения).Но если икота не проходит в течение нескольких часов, – это серьезный повод для обращения к врачу. Разият Чупанова назвала опасные причины стойкой икоты в комментарии URA.RU Другие возможные причины стойкой икоты – повреждения блуждающего или диафрагмального нерва, которые могут возникать вследствие травмы или новообразований в области шеи, добавила невролог. Помимо того, длительную икоту могут провоцировать новообразования в щитовидной железе, аневризма аорты, астма, гепатит, опухоли желудка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительность нормальной икоты не должна превышать 30 минут, об этом рассказал врач Андрей Кондрахин.

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