Рассеянный склероз, диабет или опухоли: врач Чупанова назвала опасные причины стойкой икоты
Врач-невролог Разият Чупанова: долго не прекращающаяся икота может свидетельствовать об опасных нарушениях.
Врач Чупанова сообщила, что во многих случаях возникающая у человека икота становится следствием переедания. Кроме того, ее появлению способствует чрезмерное употребление алкоголя или газированных напитков, эмоциональное перевозбуждение. Такая икота не представляет серьезной опасности для здоровья, и отличается тем, что не длится долгое время (к тому же покончить с ней можно доступными средствами, например, выпивая воду или выполняя некоторые упражнения).
Но если икота не проходит в течение нескольких часов, – это серьезный повод для обращения к врачу. Разият Чупанова назвала опасные причины стойкой икоты в комментарии URA.RU:
«Причиной длительной икоты могут быть развитие инсульта, рассеянный склероз, энцефалит сахарный диабет или нарушение обмена веществ».
Другие возможные причины стойкой икоты – повреждения блуждающего или диафрагмального нерва, которые могут возникать вследствие травмы или новообразований в области шеи, добавила невролог. Помимо того, длительную икоту могут провоцировать новообразования в щитовидной железе, аневризма аорты, астма, гепатит, опухоли желудка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительность нормальной икоты не должна превышать 30 минут, об этом рассказал врач Андрей Кондрахин.
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Разият Чупанова
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