Врач Хухрев назвал атеросклероз среди заболеваний, которые часто развиваются бессимптомно

«Атеросклероз может развиваться незаметно – повышенный холестерин не сопровождается какими-либо симптомами», - сказал Алексей Хухрев.

«Рост новообразования в печени или хронический гепатит обычно выявляются случайно во время рутинных анализов», - предупредил специалист.

Врач Хухрев рассказал в беседе с « Москвой 24 » о патологиях, которые долгое время после своего возникновения остаются «немыми» из-за отсутствия каких-либо внешних признаков. В частности, среди заболеваний, которые часто развиваются бессимптомно медик назвал атеросклероз – болезнь сосудистой системы, при которой в сосудах откладываются излишки холестерина и возникают так называемые бляшки. Эти образования нарушают нормальный кровоток, провоцируют ускоренное развитие гипертонии и ухудшают состояние сосудистой ткани, делая её жесткой и подверженной повреждениям. Именно атеросклероз часто называют главным виновником происходящий у людей инсультов и инфарктов.Медик добавил, что у многих людей бессимптомно развивается и связанная с ним гипертония.Еще один тип «молчаливых» недугов – болезни печени. Хухрев отметил, что этот орган лишен болевых рецепторов, и потому человек с больной печенью может очень долго ничего не чувствовать.Также, добавил он, к бессимптомным относятся многочисленные онкологические заболевания. Например, злокачественные опухоли поджелудочной железы или толстой кишки дают знать о себе только когда становятся уже очень крупными – на такой стадии рака его терапия обычно оказывается малоэффективной.Учитывая подобную особенность опасных болезней, необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры и проверки – это лучший способ обнаружить их своевременно, подчеркнул эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что предотвратить развитие рака помогает употребление овощей с бета-каротином

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