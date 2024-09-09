Врач Хухрев назвал атеросклероз среди заболеваний, которые часто развиваются бессимптомно

1 101 Фото: https://www.freepik.com/free-photo/back-view-senior-patient-doctor-walking_6052312.htm#fromView=search&page=1&position=52&uuid=7dac0d3f-8c0f-4cb4-a662-e3ba5887540e
врач и пациентка

Врач-терапевт Алексей Хухрев выделил 3 типа заболеваний, которым свойственно развиваться бессимптомно.

Врач Хухрев рассказал в беседе с «Москвой 24» о патологиях, которые долгое время после своего возникновения остаются «немыми» из-за отсутствия каких-либо внешних признаков. В частности, среди заболеваний, которые часто развиваются бессимптомно медик назвал атеросклероз – болезнь сосудистой системы, при которой в сосудах откладываются излишки холестерина и возникают так называемые бляшки. Эти образования нарушают нормальный кровоток, провоцируют ускоренное развитие гипертонии и ухудшают состояние сосудистой ткани, делая её жесткой и подверженной повреждениям. Именно атеросклероз часто называют главным виновником происходящий у людей инсультов и инфарктов.

«Атеросклероз может развиваться незаметно  – повышенный холестерин не сопровождается какими-либо симптомами», - сказал Алексей Хухрев.

Медик добавил, что у многих людей бессимптомно развивается и связанная с ним гипертония.
Еще один тип «молчаливых» недугов – болезни печени. Хухрев отметил, что этот орган лишен болевых рецепторов, и потому человек с больной печенью может очень долго ничего не чувствовать.
 
«Рост новообразования в печени или хронический гепатит обычно выявляются случайно во время рутинных анализов», - предупредил специалист.

Также, добавил он, к бессимптомным относятся многочисленные онкологические заболевания. Например, злокачественные опухоли поджелудочной железы или толстой кишки дают знать о себе только когда становятся уже очень крупными – на такой стадии рака его терапия обычно оказывается малоэффективной.

Учитывая подобную особенность опасных болезней, необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры и проверки – это лучший способ обнаружить их своевременно, подчеркнул эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что предотвратить развитие рака помогает употребление овощей с бета-каротином.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Врач Хухрев: ночной дискомфорт в ногах возникает при дефиците железа и магния
Врач Хухрев: головокружение у пожилых может указывать на атеросклероз и гипертонию
Врач Хухрев назвал факторы высокого риска тромбоза: среди них – долгое сидение
Теги : признаки болезней, опасность для человека, Алексей Хухрев