Терапевт Романенко назвала грыжи позвоночника одной из необычных причин икоты

«Икота может свидетельствовать о грыже межпозвонковых дисков. Если, помимо нее, у человека также наблюдаются продолжительные головные боли, боли в шее, головокружение, свист в ушах, то это серьезный повод проверить состояние позвоночника», - сказала Романенко в комментарии «Доктору 24».

Терапевт Романенко сообщила, что вызывать икоту могут необычные на первый взгляд проблемы со здоровьем. В частности, одной из таких необычных причин икоты медик назвала грыжи позвоночника.Еще один необычный фактор икоты – заражение организма паразитами. Например, такими как трихинеллы, вызывающими поражение дыхательных мышц, диафрагмы.Кроме того, причиной икоты может стать инсульт. Терапевт объяснила: при инсульте нарушается кровоснабжение головного мозга, и если очаг такого нарушения возникает в его стволе, то человек начинает икать, не переставая. Именно в стволе мозга располагаются структуры, которые управляют движениями диафрагмы. Когда инсульт поражает эту область, можно наблюдать хроническую икоту.Романенко добавила, что при травмах диафрагмы человек тоже может начать безостановочно икать. По такому симптому, например, можно заподозрить удары по животу или его ушибы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая продолжительность икоты является патологической

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.