Есть «железные» продукты с источниками витамина С: врач рассказал, как повысить свой гемоглобин

«Самый частый признак такой проблемы — усталость и постоянная слабость. Могут появиться головокружение и одышка даже при небольшой физической нагрузке. Кожа становится бледной, ногти ломкими, волосы слабеют и сильно выпадают», - рассказал эксперт.

Мясо, включая говядину, свинину, баранину и субпродукты;

Рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия;

Птица, например, курица или индейка;

Бобовые в виде фасоли, чечевицы, гороха (но растительное железо усваивается хуже, чем из животных продуктов);

Зеленые листовые овощи, в особенности, шпинат, обычная капуста или брокколи;

Сухофрукты, прежде всего, изюм, чернослив, курага;

Орехи и семена, включая грецкие, миндаль, фундук, тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут.

«Добавьте к порции мяса или рыбы салат с красным сладким перцем, томатами и шпинатом — такое сочетание повысит усвоение железа. Кроме того, много витамина С в петрушке, брокколи, брюссельской и цветной капусте. Учтите, что в процессе термической обработки уже при температуре 90 градусов витамин С разрушается. Поэтому ешьте овощи сырыми», - поделился советом врач.

Гемоглобин является белком, который обеспечивает в нашем теле доставку кислорода от легких ко всем органам и системам. Уровень гемоглобина в организме снижается из-за нехватки железа, которая в свою очередь может возникать в связи с анемией, отказом от мяса, кровопотерями или нарушениями, мешающими нормально усваивать железо из еды.Многим кажется, что повысить свой гемоглобин можно, принимая препараты с железом, но это опасное заблуждение. Бесконтрольное употребление добавок железа без назначения врача может вести к тому, что оно начнет накапливаться, провоцируя проблемы с печенью и желудком.Врач Садыков подчеркнул: при подозрении на дефицит железа или низкий гемоглобин нужно первым делом обращаться к специалисту, а не идти в аптеку за БАДами.Садыков отметил, что повысить уровень гемоглобина помогают определенные продукты питания.Также врач рассказал, как следует сочетать продукты, чтобы повысить свой гемоглобин. По словам Садыкова, этому особенно эффективно помогает сочетание «железных» (богатых железом) продуктов с источниками витамина С.Дополнительно медик порекомендовал не пить сразу после еды кофе или чай – содержащиеся в них полифенолы блокируют усвоение важного микроэлемента.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как врачи рекомендуют принимать витамин D

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