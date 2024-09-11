«Нужен всем, включая здоровых людей»: Малышева поделилась правилами приема витамина D
Врачи сообщили о новых клинических рекомендациях по приему витамина D от Всемирной ассоциации эндокринологов.
Медики, приглашенные на съемки программы Елены Малышевой, обсудили правила приема витамина D, актуальные на сегодняшний день. Раньше считалось, что принимать его должны только люди с определенными проблемами и нарушениями в состоянии организма. Но теперь, как отметила Малышева, эндокринологи настаивают на важности витамина D для всех людей, включая здоровых.
«Это даже не один витамин, а комплекс биологически активных субстратов, объединенных под общим названием витамин D. И этот витамин нужен всем, в том числе и здоровым людям», - сказала врач и телеведущая.
Объясняя, зачем нужен данный витамин, медики перечислили функции, которые могут нормально осуществляться только при его достаточном поступлении в организм.
- Витамин D помогает правильно формироваться костям;
- Поддерживает здоровую деятельность нервной системы, мозга;
- Способствует правильному функционированию и иммунитета, защищающему организм от инфекций и рака;
- Снижает уровень воспаления сосудистой стенки, поддерживает работу сердца и сосудов;
- Регулирует уровень электролитов, защищая от появления аритмии;
- Способствует контролю уровней кальция и тестостерона, необходимого для развития мышц;
- Нормализует работу кишечника.
Как получать витамин D. Например, из пищи. Больше всего его содержится в печени трески, в день этого продукта достаточно съедать всего 4 грамма. Другие источники – камбала, ставрида, сельдь, треска, лосось, палтус или молоко, обогащенное витамином D.
Также можно использовать добавки.
- От года жизни до 18 лет — суточный норматив составляет 1200 МЕ;
- О 18 до 70 лет — минимум 600 МЕ;
- От 70 до 74 лет — 800 МЕ;
- После 75 лет — до 900 МЕ;
- Беременным женщинам — 2500 МЕ;
- Людям с ожирением и преддиабетом — до 3500 МЕ.
«Согласно новым рекомендациям людям от 18 до 75 лет можно принимать витамин D профилактически без измерений его уровня в крови. Но все же пациентов правильнее отправлять на предварительный анализ, чтобы точно знать, какие у них показатели», - поделилась мнением Елена Малышева.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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