«Нужен всем, включая здоровых людей»: Малышева поделилась правилами приема витамина D

«Это даже не один витамин, а комплекс биологически активных субстратов, объединенных под общим названием витамин D. И этот витамин нужен всем, в том числе и здоровым людям», - сказала врач и телеведущая.

Витамин D помогает правильно формироваться костям;

Поддерживает здоровую деятельность нервной системы, мозга;

Способствует правильному функционированию и иммунитета, защищающему организм от инфекций и рака;

Снижает уровень воспаления сосудистой стенки, поддерживает работу сердца и сосудов;

Регулирует уровень электролитов, защищая от появления аритмии;

Способствует контролю уровней кальция и тестостерона, необходимого для развития мышц;

Нормализует работу кишечника.

От года жизни до 18 лет — суточный норматив составляет 1200 МЕ;

О 18 до 70 лет — минимум 600 МЕ;

От 70 до 74 лет — 800 МЕ;

После 75 лет — до 900 МЕ;

Беременным женщинам — 2500 МЕ;

Людям с ожирением и преддиабетом — до 3500 МЕ.

«Согласно новым рекомендациям людям от 18 до 75 лет можно принимать витамин D профилактически без измерений его уровня в крови. Но все же пациентов правильнее отправлять на предварительный анализ, чтобы точно знать, какие у них показатели», - поделилась мнением Елена Малышева.

Медики, приглашенные на съемки программы Елены Малышевой, обсудили правила приема витамина D, актуальные на сегодняшний день. Раньше считалось, что принимать его должны только люди с определенными проблемами и нарушениями в состоянии организма. Но теперь, как отметила Малышева, эндокринологи настаивают на важности витамина D для всех людей, включая здоровых.Объясняя, зачем нужен данный витамин, медики перечислили функции, которые могут нормально осуществляться только при его достаточном поступлении в организм.Для его выработки в организме человека необходимо солнце (конкретно ультрафиолетовые лучи класса В). В ясную погоду получить суточную норму витамина можно, побыв на солнце около 20 минут, но при этом открытыми (без одежды) должны быть примерно 25% тела. Кроме того, чтобы витамин D синтезировался организмом, нужно быть физически активным. Осенью и зимой получить витамин D подобным образом уже не получится, нужных солнечных лучей для этого слишком мало. Также преградой для них становятся облачность, смог, стекло. Люди, находящиеся в помещениях, даже летом могут не получить важный витамин в нужном объеме.Например, из пищи. Больше всего его содержится в печени трески, в день этого продукта достаточно съедать всего 4 грамма. Другие источники – камбала, ставрида, сельдь, треска, лосось, палтус или молоко, обогащенное витамином D.Также можно использовать добавки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может произойти , если человек перестанет принимать назначенные ему статины.

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