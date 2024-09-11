Здоровые почки и нормальный уровень сахара: ученые назвали 5 биомаркеров долголетия

«Долгожители – это возрастная группа, которая сейчас активно увеличивается во всем мире. Оценивая работу организма, можно предсказать, у кого из людей больше шансов состариться в среднем возрасте и рано умереть, а у кого, наоборот, старение замедляется и вместе с этим продлевается жизнь», - заявила один из авторов исследования Карин Модиг.

Неплохое здоровье (без серьезных хронических патологий) в возрасте 60 лет;

Нормальный уровень креатинина, указывающий на здоровые почки, в 60 лет;

Низкий уровень мочевой кислоты в этом возрасте;

Отсутствие маркеров воспалительных процессов или их незначительное количество:

Нормальный уровень сахара в крови.

Научный проект по изучению феномена здорового старения был осуществлен специалистами из Института экологической медицины Каролинского института. Их работе посвящена статья в Medical Xpress. В ней отмечается, что за последние тридцать лет в Швеции значительно вросла доля долгожителей – людей, доживающих до 85-90 лет и более значительного возраста. Исследуя данное явление, ученые смогли определить несколько биомаркеров долголетия – биологических показателей того, что люди, которым они бывают присущи, могут доживать до 90 или даже 100 лет.В общей сложности медики изучили данные 44 000 человек, возрастом от 64 до 99 лет – сведения о них собирались на протяжении более 10 лет. Специалисты выделили несколько показателей работы организма, по котором можно прогнозировать будущее долголетие.пришли к выводу, что одним из отличий людей из категории долгожителей было то, что в 60 лет они обладали хорошим здоровьем – более крепким по сравнению со здоровьем людей не долгожителей.Учеными были названы 5 биомаркеров долголетия:По словам Карин Модиг, данные маркеры свидетельствуют о том, что долголетие является не каким-то подарком судьбы, а тем, что можно заполучить, изменив свой образ жизни, сделав его более здоровым. Добиться таких показателей можно, отказываясь от вредных привычек и практикуя полезные, а также не допуская ожирения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что позволяет сберечь здоровье почек в пожилом возрасте.

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