Принимать лекарства от гипертонии: врач Хухрев ответил, как сберечь почки в пожилом возрасте

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Врач-терапевт Алексей Хухрев: пренебрежение надлежащим лечением гипертонии губит почки в пожилом возрасте.

Врач Хухрев ответил Москве 24, что помогает сберечь почки пожилым людям. Одним из важных условий является дисциплинированный прием гипотензивных лекарственных препаратов, назначаемых людям с повышенным артериальным давлением. Медик подчеркнул, что принимать лекарства от гипертонии крайне важно, поскольку неконтролируемое высокое давление провоцирует гибель почечных нефронов.

Также Хухрев назвал другие факторы, вредящие состоянию почек в пожилом возрасте.

«Злоупотребление солью, привычка пить мало воды и отказ от лечения гипертонии».

Говоря о вреде избыточного потребления соли, медик уточнил, что количество натрия в рационе важно контролировать, поскольку он способствует повышению кровяного давления, столь опасному для почек.

Что касается количества воды, врач заметил: пожилые люди часто пьют ее недостаточно.

«Из-за недостатка жидкости моча становится более концентрированной, что может привести к формированию камней в почках», – обратил внимание он.

По словам терапевта, пожилым людям следует ежедневно выпивать до 1,5 литров чистой воды.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильный рацион помогает пожилым людям поддерживать здоровой свою нервную систему.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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