Принимать лекарства от гипертонии: врач Хухрев ответил, как сберечь почки в пожилом возрасте

«Злоупотребление солью, привычка пить мало воды и отказ от лечения гипертонии».

«Из-за недостатка жидкости моча становится более концентрированной, что может привести к формированию камней в почках», – обратил внимание он.

Врач Хухрев ответил Москве 24 , что помогает сберечь почки пожилым людям. Одним из важных условий является дисциплинированный прием гипотензивных лекарственных препаратов, назначаемых людям с повышенным артериальным давлением. Медик подчеркнул, что принимать лекарства от гипертонии крайне важно, поскольку неконтролируемое высокое давление провоцирует гибель почечных нефронов.Также Хухрев назвал другие факторы, вредящие состоянию почек в пожилом возрасте.Говоря о вреде избыточного потребления соли, медик уточнил, что количество натрия в рационе важно контролировать, поскольку он способствует повышению кровяного давления, столь опасному для почек.Что касается количества воды, врач заметил: пожилые люди часто пьют ее недостаточно.По словам терапевта, пожилым людям следует ежедневно выпивать до 1,5 литров чистой воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильный рацион помогает пожилым людям поддерживать здоровой свою нервную систему.

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