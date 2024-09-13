Врач Калошина: мужчины из-за гормонов тяжело переносят даже небольшое повышение температуры

«Мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счет такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются слабее и проходят быстрее», - объяснила врач Общественной службы новостей.

Врач Калошина рассказала, что мужчины «сдаются» даже при незначительно повышенной температуре, и они действительно очень плохо переносят любой жар. Такая особенность работы мужского организма – это следствие его гормональной природы. У женщин соотношение эстрогены и тестостерона складывается так, что они быстрее справляются с недомоганиями, характерными для сезонных инфекций.По словам Калошиной, с особенностями гормонального фона связан так называемый иммунный ответ – реакции организма на патогены, возбудителей болезней, включая ОРВИ. У женщин, в сиу высокой концентрации гормона эстрогена он быстрее реагирует на их вторжение, активируя процессы размножения иммунокомпетентных клеток, – как следствие, эффективнее борется с вирусами и бактериями. Что касается мужского гормона тестостерона, ему присуще свойство угнетать иммунный ответ, из-за чего ослабевают его защитные функции. Поэтому дискомфорт, возникающий при заболевании, мужчины переносят тяжелее, даже если со стороны он не кажется существенным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровье людей осенью в большой ере зависит от того, получает ли их организм витамин D.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.