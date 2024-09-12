«Следует принимать витамин D»: врач Бурнацкая рассказала, как защитить здоровье осенью

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прием витаминов

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая: проблемы со здоровьем осенью могут возникнуть из-за того, что организм испытывает дефицит витамина D.

Пока окончательно не наступил пасмурный и холодный осенне-зимний сезон с погодой, негативно влияющей на состояние здоровья, нужно заранее позаботиться о своем иммунитете, – об этом врач Бурнацкая высказалась в разговоре с «Известиями», объясняя, как защитить здоровье осенью. Медик отметила, что характерные недомогания этого времени года – нарушения сна, усталость, депрессивность, подверженность ОРВИ – во многом обуславливаются нехваткой солнечного света и связанными с ней «поломкой» биоритмов и недостатком важного для иммунитета витамина D..

«Солнечный свет оказывает большое влияние на самочувствие человека, влияя на выработку гормонов, таких как мелатонин и серотонин. Недостаток солнечного света также ведет к недостатку витамина D, что может привести к ряду проблем, включая снижение иммунитета», - обратиа внимание терапевт.

Бурнацкая констатировала, что для защиты от ОРВИ, распространенных осенью, следует сделать профилактическую прививку от гриппа, а также нужно принимать витамин D.

«Следует принимать витамин D постоянно или по определенной схеме, проконсультировавшись с врачом».

Помимо этого медик советует включать в рацион продукты, богатые витамином D: к ним относятся жирная рыба, икра, печень трески, молочные продукты. Вдобавок будут очень полезны пищевые источники кальция в виде сыра, молока, многих овощей и зелени.

Что еще важно – достаточно спать. По словам Бурнацкой, ночному сну нужно отводить не менее восьми часов. Еще необходимо повышать свою стрессоустойчивость, развивать позитивное отношение к жизни, учиться радоваться даже приятным мелочам, поскольку организм, защищенный от стресса, в меньше степени бывает подвержен заболеваниям.

Дополнительный способ защитить здоровье осенью – гулять на свежем воздухе, больше ходить пешком.

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Светлана Бурнацкая
Светлана Бурнацкая
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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Теги : укрепление иммунитета, советы врачей, Светлана Бурнацкая