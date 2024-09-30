Гастроэнтеролог Логинов: при тошноте нужно отказаться от острой и жирной пищи

«Ароматная и жирная пища способна ухудшить состояние тошноты. В связи с этим следует временно отказаться от нее. При чувстве голода допустимо употреблять лишь легкие закуски, например, крекеры», - отметил Владимир Логинов в комментарии «Ленте.ру».

«Необходимо лечь на бок или расположиться полулежа, чтобы уменьшить давление на желудок».

Гастроэнтеролог Логинов заявил, что в случаях тошноты, обычно предшествующей рвоте, нужно отказаться от острой и жирной пищи, а также избегать сильных запахов. В целом при этом полезно некоторое время поголодать.Помимо того, для облегчения состояния, вызываемого приступами тошноты, нужно уметь быстро успокаивать, добавил кандидат медицинских наук. Лоигинов порекомендовал в такие моменты стараться глубоко дышать, это полезно для снижения интенсивности неприятных ощущений, для нормализации состояния нервной системы. Отдых тоже способствует снятию острых симптомов при тошноте.Другая рекомендация врача – пить небольшими глотками воду либо электролитные напитки, чтобы восполнять потерю жидкости.Некоторым людям облегчить тошноту помогают имбирь и мята, которые, например, можно употреблять вместе с чаем или водой, как леденцы.Лекарственные препараты от тошноты существуют, но их прием должен согласовываться с врачом, подчеркнул эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников назвал тошноту возможным симптомом инфаркта

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