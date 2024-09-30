Гастроэнтеролог Логинов: при тошноте нужно отказаться от острой и жирной пищи
Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов поделился рекомендациями о том, как справляться с тошнотой.
Гастроэнтеролог Логинов заявил, что в случаях тошноты, обычно предшествующей рвоте, нужно отказаться от острой и жирной пищи, а также избегать сильных запахов. В целом при этом полезно некоторое время поголодать.
«Ароматная и жирная пища способна ухудшить состояние тошноты. В связи с этим следует временно отказаться от нее. При чувстве голода допустимо употреблять лишь легкие закуски, например, крекеры», - отметил Владимир Логинов в комментарии «Ленте.ру».
Помимо того, для облегчения состояния, вызываемого приступами тошноты, нужно уметь быстро успокаивать, добавил кандидат медицинских наук. Лоигинов порекомендовал в такие моменты стараться глубоко дышать, это полезно для снижения интенсивности неприятных ощущений, для нормализации состояния нервной системы. Отдых тоже способствует снятию острых симптомов при тошноте.
«Необходимо лечь на бок или расположиться полулежа, чтобы уменьшить давление на желудок».
Другая рекомендация врача – пить небольшими глотками воду либо электролитные напитки, чтобы восполнять потерю жидкости.
Некоторым людям облегчить тошноту помогают имбирь и мята, которые, например, можно употреблять вместе с чаем или водой, как леденцы.
Лекарственные препараты от тошноты существуют, но их прием должен согласовываться с врачом, подчеркнул эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников назвал тошноту возможным симптомом инфаркта.
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Владимир Логинов
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врач-гастроэнтеролог
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