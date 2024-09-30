«Одним из ключевых показателей этого процесса является увеличение окружности талии. Значение более 88 сантиметров говорит о центральном типе ожирения, который ассоциирован с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений», - предупредила врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

Необходимо сбалансированно питаться, рацион должен включать достаточно белка, жиров и сложных углеводов;

Следует регулярно практиковать физическую активность;

Необходимо поддерживать психологическое благополучие.

«Эти меры могут значительно смягчить метаболические изменения в климактерический период. Женщинам важно контролировать не только вес, но и другие показатели, такие как уровень сахара в крови, артериальное давление и состояние эндометрия», - добавила врач.

Врач Квасова напомнила, что в менопаузу женский организм перестает воспроизводить половые гормоны (эстрогены) на прежнем уровне, с чем бывает тесно связан рост жировой ткани. Такой рост – компенсационный механизм: отложения жира служат печкой для «переплавки» андрогенов, вырабатываемых надпочечниками, в эстрогены. Причем жир преимущественно откладывается на животе – развивается так называемое абдоминальное ожирение.Квасова уточнила, что накопление жира в области живота повышает риски развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа, а также гипертонии. При этом, подчеркнула медик, женщины вполне способны защитить себя от опасного ожирения.Врач Квасова назвала три правила, которые помогают избежать набора веса в менопаузу, подчеркнув, что главным условием для сохранения здоровой массы тела является образ жизни.Вот какие правила должны соблюдаться:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому необходимо обязательно употреблять красное мясо

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