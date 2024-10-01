Зрелый или пожилой? Малышева объяснила, какой возраст считается началом старости
Елена Малышева: сегодня медики ориентируются на обновленную «возрастную» классификацию ВОЗ.
Доктор Малышева сообщила россиянам: люди, которые после 40 лет называют себя «стариками», слишком торопятся. Она отметила, что в современном мире средняя продолжительность жизни человека является значительно увеличенной (по сравнению с прошлыми поколениями), в связи с чем увеличивается и протяженность периодов детства и молодости.
«Сегодня принята новая классификация ВОЗ, согласно которой люди в возрасте 18–44 лет — это молодые», - проинформировала Елена Малышева в своей программе о здоровье.
Также «телеврач» объяснила, какой возраст считается началом старости.
- 45–59 лет – это период среднего возраста;
- 60 лет–74 года – период пожилого возраста;
- 75 лет – начало старости;
- 90 лет и больше – не старость, а долголетие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются самыми важными в рационе пожилых людей.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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