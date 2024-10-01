Зрелый или пожилой? Малышева объяснила, какой возраст считается началом старости

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пожилая женщина

Елена Малышева: сегодня медики ориентируются на обновленную «возрастную» классификацию ВОЗ.

Доктор Малышева сообщила россиянам: люди, которые после 40 лет называют себя «стариками», слишком торопятся. Она отметила, что в современном мире средняя продолжительность жизни человека является значительно увеличенной (по сравнению с прошлыми поколениями), в связи с чем увеличивается и протяженность периодов детства и молодости.

«Сегодня принята новая классификация ВОЗ, согласно которой люди в возрасте 18–44 лет — это молодые», - проинформировала Елена Малышева в своей программе о здоровье.

Также «телеврач» объяснила, какой возраст считается началом старости.
  • 45–59 лет – это период среднего возраста;
  • 60 лет–74 года – период пожилого возраста;
  • 75 лет – начало старости;
  • 90 лет и больше – не старость, а долголетие.
Универсальный признак старости – уменьшение роста. Малышева добавила, что уменьшение роста в старости происходит у всех без исключения людей. В частности, это происходит из-за сжатия позвоночника. Возрастные изменения ведут к истончению межпозвонковых хрящей – они сдуваются как шарик с выпущенным из него воздухом, и позвонки плотнее прилегают друг к другу. Рост как мужчин, так и женщин, которые живут долго, может сокращаться минимум на несколько сантиметров.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются самыми важными в рационе пожилых людей.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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