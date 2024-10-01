Содержащие магний и калий: диетолог Тутельян рассказал о самых нужных продуктах для пожилых

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пожилая женщина готовит

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян: благодаря грамотному питанию можно предотвратить до 80% инфарктов и инсультов.

Диетолог Тутельян напомнил, что многие россияне питаются неправильно – в их рационе содержится слишком мало свежей растительной пищи и слишком много насыщенных жиров, сластей и переработанных продуктов.

«В развитие таких заболеваний как сердечно-сосудистые, онкологические, подагра, остеопороз на 30-50% вносит вклад именно нарушение питания», - заявил эксперт в комментарии «АиФ».

Диетолог поделился мнением о том, как следует питаться взрослым и в особенности пожилым людям. По словам Виктора Тутельяна, в их питании должны соблюдаться два ключевых правила.
  • Правило первое: калорийность рациона не должна превышать энерготраты человека, чтобы не появлялся лишний вес, ожирение и связанные с ними заболевания.
  • Правило второе: питание должно обеспечивать организм полезными веществами, включая белок, ненасыщенные жирные кислоты, витамины и микроэлементы.
С учетом этих правил диетолог Тутельян рассказал о самых нужных продуктах для зрелых и пожилых людей.
Вот что, по его словам, следует обязательно включать в рацион:
  • Растительные масла и рыбу – в них содержатся моно- и полиненасыщенные жирные кислоты;
  • Не слишком жирные кисломолочные продукты – они поддерживают бактериальный баланс кишечной  микрофлоры;
  • Овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб – они богаты пищевыми волокнами, также оздоровляющими кишечную микрофлору;
  • Пшено, рис, овсяную крупу, чернослив – это продукты, содержащие магний и калий;
  • Цитрусовые, шиповник – источники витамина С;
  • Хлеб из муки грубого помола, зернобобовые, гречневую, овсяную и пшенную крупы, молочные продукты, рыбу – источники витаминов группы В.
  • Рыбу, печень трески, молочные продукты – источники витамина D.
Эксперт констатировал: чаще всего у россиян наблюдается дефицит витамина В2, витамина D, бета-каротина. Тутельян отметил, что в условиях не слишком разнообразного рациона можно принимать поливитамины.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты считаются наиболее вредными для кровеносных сосудов.

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Виктор Тутельян
Виктор Тутельян
ЗОЖ
главный диетолог Минздрава РФ
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