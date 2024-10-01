Содержащие магний и калий: диетолог Тутельян рассказал о самых нужных продуктах для пожилых
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян: благодаря грамотному питанию можно предотвратить до 80% инфарктов и инсультов.
Диетолог Тутельян напомнил, что многие россияне питаются неправильно – в их рационе содержится слишком мало свежей растительной пищи и слишком много насыщенных жиров, сластей и переработанных продуктов.
«В развитие таких заболеваний как сердечно-сосудистые, онкологические, подагра, остеопороз на 30-50% вносит вклад именно нарушение питания», - заявил эксперт в комментарии «АиФ».
Диетолог поделился мнением о том, как следует питаться взрослым и в особенности пожилым людям. По словам Виктора Тутельяна, в их питании должны соблюдаться два ключевых правила.
- Правило первое: калорийность рациона не должна превышать энерготраты человека, чтобы не появлялся лишний вес, ожирение и связанные с ними заболевания.
- Правило второе: питание должно обеспечивать организм полезными веществами, включая белок, ненасыщенные жирные кислоты, витамины и микроэлементы.
Вот что, по его словам, следует обязательно включать в рацион:
- Растительные масла и рыбу – в них содержатся моно- и полиненасыщенные жирные кислоты;
- Не слишком жирные кисломолочные продукты – они поддерживают бактериальный баланс кишечной микрофлоры;
- Овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб – они богаты пищевыми волокнами, также оздоровляющими кишечную микрофлору;
- Пшено, рис, овсяную крупу, чернослив – это продукты, содержащие магний и калий;
- Цитрусовые, шиповник – источники витамина С;
- Хлеб из муки грубого помола, зернобобовые, гречневую, овсяную и пшенную крупы, молочные продукты, рыбу – источники витаминов группы В.
- Рыбу, печень трески, молочные продукты – источники витамина D.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты считаются наиболее вредными для кровеносных сосудов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Виктор Тутельян
ЗОЖ
главный диетолог Минздрава РФ
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