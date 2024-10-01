Нехватка сна и переживания: врач Чернышова напомнила, что ослабляет и укрепляет иммунитет
Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, как определить, достаточно ли спит человек.
В преддверии холодов становится особенно актуальной тема укрепления иммунитета. Врач Чернышова напомнила в интервью, что ослабляет защитные ресурсы организма, делая его подверженным сезонным инфекциям. В частности, отметила специалист, на иммунитете плохо сказывается постоянная нехватка сна.
«Человек становится более подвержен заболеваниям, если он мало спит», - сказала медик «Москве 24».
Чернышоа уточнила, что потребность во сне определяется индивидуальными особенностями организма – норма сна у каждого своя. Как же понять, что эта норма восполняется?
«Нужно ориентироваться на то, как человек себя чувствует после пробуждения. Если бодрый и отдохнувший, то значит, все хорошо. Если до первой чашки кофе человек не может прийти в себя, значит, сна недостаточно и нужно ложиться раньше», - объяснила Чернышова.
Врач добавила, что иммунитет также ослабевает под влиянием стресса и тяжелых эмоциональных переживаний, поэтому важно развивать стрессоустойчивость и умение с юмором реагировать на несущественные происшествия, «закалять» нервы.
Что еще важно для укрепления иммунитета – не поддаваться вредным привычкам, не курить, как можно чаще отказываться от спиртного. По словам Чернышовой, организм тратит на обезвреживание яда от алкоголя и табака те силы, которые он мог бы использовать для своей защиты от возбудителей болезней.
Дополнительно врач посоветовала чаще гулять, заниматься спортом – это не только укрепляет мышцы, но и дает антистрессовую разрядку.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины можно принимать для укрепления иммунитета осенью.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
Оставить комментарий