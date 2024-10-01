Нехватка сна и переживания: врач Чернышова напомнила, что ослабляет и укрепляет иммунитет

«Человек становится более подвержен заболеваниям, если он мало спит», - сказала медик « Москве 24 ».

«Нужно ориентироваться на то, как человек себя чувствует после пробуждения. Если бодрый и отдохнувший, то значит, все хорошо. Если до первой чашки кофе человек не может прийти в себя, значит, сна недостаточно и нужно ложиться раньше», - объяснила Чернышова.

В преддверии холодов становится особенно актуальной тема укрепления иммунитета. Врач Чернышова напомнила в интервью, что ослабляет защитные ресурсы организма, делая его подверженным сезонным инфекциям. В частности, отметила специалист, на иммунитете плохо сказывается постоянная нехватка сна.Чернышоа уточнила, что потребность во сне определяется индивидуальными особенностями организма – норма сна у каждого своя. Как же понять, что эта норма восполняется?Врач добавила, что иммунитет также ослабевает под влиянием стресса и тяжелых эмоциональных переживаний, поэтому важно развивать стрессоустойчивость и умение с юмором реагировать на несущественные происшествия, «закалять» нервы.Что еще важно для укрепления иммунитета – не поддаваться вредным привычкам, не курить, как можно чаще отказываться от спиртного. По словам Чернышовой, организм тратит на обезвреживание яда от алкоголя и табака те силы, которые он мог бы использовать для своей защиты от возбудителей болезней.Дополнительно врач посоветовала чаще гулять, заниматься спортом – это не только укрепляет мышцы, но и дает антистрессовую разрядку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины можно принимать для укрепления иммунитета осенью.

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