Аденома простаты и другие патологии: врач Смерницкий объяснил желание мочиться ночью у мужчин

«Чаще всего это проблемы аденомы простаты, но также есть такое понятие, как нейрогенный мочевой пузырь — у тех, кто страдает синдромами остеохондроза. Также причиной могут служить эндокринные болезни, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердечная недостаточность», - уточнил медик в комментарии Life.ru.

Уролог Смерницкий предупредил мужчин: возникающее ночью желание мочиться, вынуждающее вставать с кровати, – отнюдь не безобидная привычка. У женщин такая особенность бывает связана с гиперактивным мочевым пузырем, за которым часто стоят психологические проблемы. Но представителям сильного пола это не свойственно.Объясняя желание мочиться ночью у мужчин, врач Смерницкий констатировал: причинами могут быть аденома простаты или другие патологии.Смерницкий подчеркнул, что мужчины не должны заниматься самодиагностикой и самодеятельным лечением возникающих проблем в работе организма. Если у них возникает ноктурия (так называется потребность ходить в туалет при попытках заснуть и в течение ночи), нужно обязательно обращаться к врачу, чтобы именно он устанавливал точную причину возникновения данного расстройства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что осенью у многих людей может проявляться и активизироваться герпес

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