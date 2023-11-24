Уролог Смерницкий: терпеть при позывах к мочеиспусканию нельзя

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посещение туалета

По словам врача-уролога Андрея Смерницкого, привычка терпеть, ощущая позывы к мочеиспусканию, может довести до простатита и пиелонефрита.

Уролог Смерницкий сообщил, что желание посетить туалет возникает  при нахождении в мочевом пузыре больше 150 мл жидкости. Терпеть при позывах к мочеиспусканию нельзя, иначе может возникнуть эффект перерастяжения мышцы, из которой состоит мочевой пузырь. В этом случае задержка мочи приобретает уже хронический характер.

Уролог Смерницкий добавил, что мочу нельзя считать стерильной жидкостью – это еще одна причина, объясняющая, почему важно своевременно опорожнять мочевой пузырь.

«Длительное нахождение мочи в полости мочевого пузыря чревато развитием инфекции мочевых путей – от циститов и восходящих пиелонефритов и гидронефроза, когда токсины мочи сразу же поступают в кровь. Возникает уремия, или хроническая почечная недостаточность», - предупредил врач в разговоре с «Лайфом».

Он пояснил, что постоянная задержка мочи в мочевом пузыре способствует образованию камней и воспалению. Мужчины старше 50 лет из-за этой проблемы рискую столкнуться с крайне неприятными изменениями в работе мочевого пузыря.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный аппетит может оказаться одним из признаков скрытого диабета.

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Андрей Смерницкий
Андрей Смерницкий
Здоровье
врач-уролог
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Теги : мочеиспускание, причины нарушения, Андрей Смерницкий
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