«В реакции с алкоголем образуют токсичные вещества»: врач Садыков назвал 3 самых вредных настойки

«Некоторые настойки действительно обладают лекарственными свойствами. Спирт в их составе усиливает действие растительных веществ, что может быть как полезным, так и опасным. Например, спирт может ускорить всасывание некоторых элементов, но он также может раздражать желудочно-кишечный тракт, увеличивать риск развития заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы», - предостерег специалист.

«Некоторые фрукты и ягоды, например, с высоким содержанием дубильных веществ, могут вступать в реакцию с алкоголем, образуя токсичные вещества».

Вишневая: сочетание вишни с алкоголем провоцирует у многих головную боль, тошноту, другие негативные симптомы;

Черничная: сочетание черники с алкоголем способно вызывать нарушение пищеварения, дискомфорт в желудке;

Клюквенная: сочетание клюквы с алкоголем раздражает слизистую оболочку желудка.

В качестве заготовок на зиму готовятся в том числе домашние настойки и наливки, которые подразумевают выдерживание в спирте, водке или другом крепком алкоголе разнообразной ягодно-фруктовой продукции. Врач Садыков добавил в разговоре с «АиФ», что настойки также могут содержать экстракты трав, корней, других растений. Медик поделился профессиональным мнением о возможной пользе и существующем вреде таких составов.Садыков привел примеры настоек, которые могут обладать полезным действием. Так настойка календулы проявляет антисептический или противовоспалительный эффект; настойка прополиса – антибактериальный или противовирусный, а настойка эхинацеи способна стимулировать иммунную систему. Но врач подчеркнул, что принимать настойки внутрь следует только по рекомендации лечащего специалиста, причем исключительно в определенных дозах.Говоря о настойках с использованием ягод и фруктов, Садыков предупредил:Медик назвал 3 самых вредных настойки:Эксперт подчеркнул, что хотя некоторые полезные свойства фруктов и ягод могут сохраняться после обработки спиртом, значительная часть их витаминов и других питательных веществ теряется. Считать, что настойки из них априори полезнее магазинных напитков не следует – их правильное приготовление требует опыта, мастерства, соблюдения технологий. Важно понимать, что, употребляя настойку, человек фактически употребляет крепкий алкоголь со всеми его вредными свойствами и последствиями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли зефир считаться самой полезной сладостью

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