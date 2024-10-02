«В реакции с алкоголем образуют токсичные вещества»: врач Садыков назвал 3 самых вредных настойки
Врач-гастроэнетролог Рустем Садыков объяснил, какую опасность таят в себе настойки из ягод и других плодов, производимые в домашних условиях.
В качестве заготовок на зиму готовятся в том числе домашние настойки и наливки, которые подразумевают выдерживание в спирте, водке или другом крепком алкоголе разнообразной ягодно-фруктовой продукции. Врач Садыков добавил в разговоре с «АиФ», что настойки также могут содержать экстракты трав, корней, других растений. Медик поделился профессиональным мнением о возможной пользе и существующем вреде таких составов.
«Некоторые настойки действительно обладают лекарственными свойствами. Спирт в их составе усиливает действие растительных веществ, что может быть как полезным, так и опасным. Например, спирт может ускорить всасывание некоторых элементов, но он также может раздражать желудочно-кишечный тракт, увеличивать риск развития заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы», - предостерег специалист.
Садыков привел примеры настоек, которые могут обладать полезным действием. Так настойка календулы проявляет антисептический или противовоспалительный эффект; настойка прополиса – антибактериальный или противовирусный, а настойка эхинацеи способна стимулировать иммунную систему. Но врач подчеркнул, что принимать настойки внутрь следует только по рекомендации лечащего специалиста, причем исключительно в определенных дозах.
Говоря о настойках с использованием ягод и фруктов, Садыков предупредил:
«Некоторые фрукты и ягоды, например, с высоким содержанием дубильных веществ, могут вступать в реакцию с алкоголем, образуя токсичные вещества».
Медик назвал 3 самых вредных настойки:
- Вишневая: сочетание вишни с алкоголем провоцирует у многих головную боль, тошноту, другие негативные симптомы;
- Черничная: сочетание черники с алкоголем способно вызывать нарушение пищеварения, дискомфорт в желудке;
- Клюквенная: сочетание клюквы с алкоголем раздражает слизистую оболочку желудка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли зефир считаться самой полезной сладостью.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Рустем Садыков
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий