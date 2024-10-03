Врач Бирюкова: опасный для жизни тромбоз можно узнать по отеку и болям в одной ноге

«Отек стопы, голени или же всей ноги сразу с одной стороны; боль в пораженной конечности, часто начинающуюся в икроножных мышцах».

Интенсивная пульсирующая боль в ступне;

Аналогичная боль в лодыжке или под коленом;

Сильная, острая боль в области бедра;

Горячая кожа (повышение температуры) в месте тромба;

Покраснение или посинение кожи в пораженной области;

Припухлость, уплотнение вен в этом месте;

Болезненность от прикосновений к ноге с тромбом.

При тромбозе в сосудах формируются кровяные сгустки (тромбы), которые могут в любой момент отрываться от мест своего крепления к сосудистой стенке, попадать в кровоток и перемещаться по организму. Если такие тромбы достаточно крупные, они способны блокировать отдельные сосуды, вызывая нарушения кровоснабжения внутренних органов. Когда это касается жизненно важных органов, возникает реальная угроза для здоровья и даже для жизни человека, – об этом врач Бирюкова напомнила в разговоре с «Газетой.Ru».Но как понять, что имеются тромбы? По словам Анны Бирюковой, опасный для жизни тромбоз можно узнать по отеку и болям в одной ноге.Также медик перечислила другие его симптомы:Кардиолог уточнила, что в большинстве случаев тромбоз возникает в глубоких венах конечностей, как правило ног. При подозрении на него необходимо обращаться к врачу, проводить нужное обследование и лечение. Тромбоз глубоких вен часто лечится консервативно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы 3 худших продукта для здоровья сосудов

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