Врач Бирюкова: опасный для жизни тромбоз можно узнать по отеку и болям в одной ноге
Врач-кардиолог Анна Бирюкова: при тромбозе может произойти закупорка легочной артерии, а также инфаркт или инсульт.
При тромбозе в сосудах формируются кровяные сгустки (тромбы), которые могут в любой момент отрываться от мест своего крепления к сосудистой стенке, попадать в кровоток и перемещаться по организму. Если такие тромбы достаточно крупные, они способны блокировать отдельные сосуды, вызывая нарушения кровоснабжения внутренних органов. Когда это касается жизненно важных органов, возникает реальная угроза для здоровья и даже для жизни человека, – об этом врач Бирюкова напомнила в разговоре с «Газетой.Ru».
Но как понять, что имеются тромбы? По словам Анны Бирюковой, опасный для жизни тромбоз можно узнать по отеку и болям в одной ноге.
«Отек стопы, голени или же всей ноги сразу с одной стороны; боль в пораженной конечности, часто начинающуюся в икроножных мышцах».
Также медик перечислила другие его симптомы:
- Интенсивная пульсирующая боль в ступне;
- Аналогичная боль в лодыжке или под коленом;
- Сильная, острая боль в области бедра;
- Горячая кожа (повышение температуры) в месте тромба;
- Покраснение или посинение кожи в пораженной области;
- Припухлость, уплотнение вен в этом месте;
- Болезненность от прикосновений к ноге с тромбом.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Бирюкова
Здоровье
врач-кардиолог
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