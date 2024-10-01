«Ведут к болезням сердца и раннему старению»: врачи назвали 3 худших продукта для сосудов

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здоровье сердца

Частое употребление этих продуктов разрушает сосудистое здоровье, последствием чего становятся многие неблагополучные процессы в организме.

Возможно, кому-то самым страшным заболеванием кажется рак, но врачи напоминают: ведущей причиной преждевременного старения и ухода из жизни в развитых странах являются сердечно-сосудистые патологии. Об этом, в частности, пишет «Российская газета».

На возникновение болезней сердца влияют разные факторы. Один из самых типичных – это плохое состояние сосудов, которые очень часто страдают из-за недостатка физической активности и нездорового питания. Как передает здоровое-питание.рф, врачами были названы 3 худших продукта для сосудов – это насыщенные жиры, трансжиры и соль, употребляемые регулярно и в избытке.

«Переизбыток в рационе насыщенных жирных кислот, трансжиров и соли является доказанным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые вызывают раннее старение», - предупреждают эксперты.

Какой жир нужно есть? Специалисты отмечают: если в рационе животный жир составляет больше трети (более 35%) от общего суточного количества калорий, это серьезно повышает риск развития атеросклероза – сосудистой патологии, создающей предпосылки к развитию гипертонии, инфарктов, инсультов, эмболий. При дополнительном употреблении трансжиров (содержатся в маргарине, готовой выпечке и десертах, жареной еде, фастфуде) риск атеросклероза увеличивается еще больше.

Для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы нужно употреблять ненасыщенные жиры в виде растительных масел, орехов, рыбы. Например, рыбу рекомендуется есть два-три раза в неделю.

«Доказано, что употребление 50 граммов морской рыбы ежедневно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50%», - поделились врачи.

Другие полезные продукты для здоровых сосудов. Некрахмалистые овощи, фрукты, листовые салаты и зелень, хлеб из муки грубого помола, отруби, цельнозерновые крупы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу может принести организму правильное употребление кофе.

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Теги : здоровье сосудов, вредные продукты, сердечно-сосудистая система
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