Появляются незадолго до рака: врач Карасев назвал изменения, предшествующие опухолям

«Аденоматозный полип – это предшественник рака толстой кишки. Своевременное удаление такого полипа помогает во многих случаях избежать болезни», - рассказал медик в своем Telegram-канале.

Врач Карасев проинформировал: почти 95% злокачественных опухолей – это переродившиеся доброкачественные аденомы. Именно они считаются теми изменениями в организме, которые предшествуют раку. По словам онколога, наиболее опасным является аденоматозный полип – данное образование появляется незадолго до колоректального рака.Карасев отметил, что выявить в организме те тревожные изменения, которые предваряют развитие рака, помогают профилактические обследования. В частности, избежать возникновения рака кишечника возможно, проводя колоноскопию. После 45 лет проводить её следует с определенной периодичностью. Такие проверки позволяют выявить в кишечнике потенциально опасные новообразования, полипы и удалить их.Кроме того, добавил Карасев, крайне важно повышать свою стрессоустойчивость и по возможности избегать стрессов. Их влияние на организм – это еще один фактор подверженности раку. При хроническом стрессе человек теряет нормальный сон, не может расслабиться, часто начинает неправильно питаться и злоупотреблять алкоголем, тяготеет к малоподвижности, к изоляции, мало дышит свежим воздухом – все это может стать благодатной средой для развития злокачественного процесса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что начавшийся рак крови можно перепутать из-за схожести его симптомов с ОРВИ.

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