Нарколог Пичугин: кодировка с выведением из запоя – это профанация

«Лечение алкоголизма – это не лекарственный блок, не какой-то волшебный укол, а комплекс мероприятий, который должен проводить квалифицированный врач, психиатр, нарколог», - констатировал Пичугин.

«Бывают случаи, в которых проводится определенная психотерапевтическая беседа и вводится инъекция. Тогда человек держится на страхе и может не употреблять алкоголь несколько лет, это зависит от склада личности... Это стопроцентная профанация, когда врач приезжает, выводит как будто бы весь алкоголь из организма и вводит препарат», - постулировал эксперт.

Нарколог Пичугин отметил в комментарии порталу «Подмосковье сегодня», что проблема алкоголизма как одной из самых тяжелых зависимости по-прежнему остается актуальной. Говоря о кодировке, он уточнил, что такой термин является скорее бытовым понятием. Такого средства или лекарства, которое можно было бы ввести человеку, чтобы его организм начал отторгать алкоголь, – не существует, подчеркнул специалист.Нарколог уточнил, что целью такого лечения является выработка отвращения или неприязни к алкоголю – в большой степени этому содействует кропотливая работа на психологическом уровне. Профессиональный подход предполагает предварительную беседу, тщательный сбор анамнеза, оценку психическое состояния человека. В некоторых случаях – назначения лекарственных препаратов, включая нейролептики, снотворное.Пичугин заявил, что применение неких «волшебных уколов», кодировки является непрофессиональным и не избавляет от алкоголизма; вероятность его возобновления после такого «лечения» остается очень высокой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Владимиром Нероновым было названо самое вредное для здоровья спиртное

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