Позыв раз в 3-4 часа: уролог Панферов пояснил, что скрывается за частым мочеиспусканием

«У здорового взрослого человека нормальным считается появление позыва к мочеиспусканию раз в 3-4 часа, если же частота походов в туалет увеличивается, это может указывать на опасные заболевания», - заявил медик.

Сахарный диабет;

Инфекции или туберкулез мочевой системы;

Венерические заболевания;

Опухоли;

Мочекаменная болезнь;

Неврологические расстройства.

У мужчин это аденома или рак предстательной железы, простатит, воспаление семенного бугорка.

У женщин – опухоли или воспаление матки и придатков или влагалища, гормональные нарушения, воспаление желез преддверья влагалища, мочеиспускательного канала.

Уролог Панферов назвал в беседе с «Лентой.ру» нормальную периодичность позывов помочиться и пояснил, что скрывается за частым мочеиспусканием.Панферов подчеркнул: если человек то и дело ощущает потребность посетить туалет, ему необходимо без промедления обратиться к врачу. Он обратил внимание на то, что у мужчин и у женщин таким симптомом могут проявляться следующие заболевания:Уролог конкретизировал, какие именно патологии выражаются внешне учащенным мочеиспусканием у представителей двух полов.Врач настоятельно рекомендовал не заниматься самолечением данного нарушения. При возникновении учащенного мочеиспускания важно установить его первопричину – сделать может только специалист-медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у мужчин возникают позывы к мочеиспусканию по ночам

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