Позыв раз в 3-4 часа: уролог Панферов пояснил, что скрывается за частым мочеиспусканием
Уролог Александр Панферов: возрастающая частота мочеиспускания может указывать на опасные заболевания.
Уролог Панферов назвал в беседе с «Лентой.ру» нормальную периодичность позывов помочиться и пояснил, что скрывается за частым мочеиспусканием.
«У здорового взрослого человека нормальным считается появление позыва к мочеиспусканию раз в 3-4 часа, если же частота походов в туалет увеличивается, это может указывать на опасные заболевания», - заявил медик.
Панферов подчеркнул: если человек то и дело ощущает потребность посетить туалет, ему необходимо без промедления обратиться к врачу. Он обратил внимание на то, что у мужчин и у женщин таким симптомом могут проявляться следующие заболевания:
- Сахарный диабет;
- Инфекции или туберкулез мочевой системы;
- Венерические заболевания;
- Опухоли;
- Мочекаменная болезнь;
- Неврологические расстройства.
- У мужчин это аденома или рак предстательной железы, простатит, воспаление семенного бугорка.
- У женщин – опухоли или воспаление матки и придатков или влагалища, гормональные нарушения, воспаление желез преддверья влагалища, мочеиспускательного канала.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у мужчин возникают позывы к мочеиспусканию по ночам.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Панферов
Здоровье
онколог, уролог
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