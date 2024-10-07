Позыв раз в 3-4 часа: уролог Панферов пояснил, что скрывается за частым мочеиспусканием

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позывы к мочеиспусканию

Уролог Александр Панферов: возрастающая частота мочеиспускания может указывать на опасные заболевания.

Уролог Панферов назвал в беседе с «Лентой.ру» нормальную периодичность позывов помочиться и пояснил, что скрывается за частым мочеиспусканием.

«У здорового взрослого человека нормальным считается появление позыва к мочеиспусканию раз в 3-4 часа, если же частота походов в туалет увеличивается, это может указывать на опасные заболевания», - заявил медик.

Панферов подчеркнул: если человек то и дело ощущает потребность посетить туалет, ему необходимо без промедления обратиться к врачу. Он обратил внимание на то, что у мужчин и у женщин таким симптомом могут проявляться следующие заболевания:
  • Сахарный диабет;
  • Инфекции или туберкулез мочевой системы;
  • Венерические заболевания;
  • Опухоли;
  • Мочекаменная болезнь;
  • Неврологические расстройства.
Уролог конкретизировал, какие именно патологии выражаются внешне учащенным мочеиспусканием у представителей двух полов.
  • У мужчин это аденома или рак предстательной железы, простатит, воспаление семенного бугорка.
  • У женщин – опухоли или воспаление матки и придатков или влагалища, гормональные нарушения, воспаление желез преддверья влагалища, мочеиспускательного канала.
Врач настоятельно рекомендовал не заниматься самолечением данного нарушения. При возникновении учащенного мочеиспускания важно установить его первопричину – сделать может только специалист-медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у мужчин возникают позывы к мочеиспусканию по ночам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Панферов
Александр Панферов
Здоровье
онколог, уролог
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Теги : мочеиспускание, признаки болезней, Александр Панферов