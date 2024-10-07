«Боль в мышцах ног во время сна»: врач Галкин назвал неочевидные симптомы сахарного диабета

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проверка крови на сахар

Врач Андрей Галкин: сахарный диабет часто не имеет специфических симптомов, и его проявления путают с другими нарушениями.

Врач Галкин предупредил в беседе с «Лентой.ру»:

«Зачастую сахарный диабет развивается бессимптомно, поэтому пациенты узнают о нем уже на запущенной стадии».

Медик констатировал, что человеческий организм во многих случаях сигнализирует о патологии такими изменениями в своей работе, которым не придают значения, или неправильно интерпретируют. Подобные неспецифичные признаки диабета возникают в тесной связи с повышением уровня сахара в крови и попытками организма избавиться от его излишков.

Галкин подчеркнул, что неочевидные симптомы сахарного диабета заболевания появляются в ночное время. Врач назвал их:
  • Частые позывы к мочеиспусканию, заставляющие человека просыпаться (с мочой выводится лишний сахар);
  • Чувство стягивания и боль в мышцах ног во время сна (возникают как последствие скачков сахара);
  • Апноэ во сне (прежде всего, у тех, кто имеет лишний вес);
  • Ночные пробуждения с ощущением нехватки воздуха.
  • Обильное потоотделение ночью;
  • Головная боль после пробуждения от сна.
При подозрении на диабет необходимо обращаться к врачу. Заболевание диагностируется по результатам анализов крови, которые делаются натощак и после еды.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Галкин
Андрей Галкин
Здоровье
врач-невролог, физиотерапевт
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Теги : признаки диабета, нетипичные симптомы, Андрей Галкин