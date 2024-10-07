«Боль в мышцах ног во время сна»: врач Галкин назвал неочевидные симптомы сахарного диабета

«Зачастую сахарный диабет развивается бессимптомно, поэтому пациенты узнают о нем уже на запущенной стадии».

Частые позывы к мочеиспусканию, заставляющие человека просыпаться (с мочой выводится лишний сахар);

Чувство стягивания и боль в мышцах ног во время сна (возникают как последствие скачков сахара);

Апноэ во сне (прежде всего, у тех, кто имеет лишний вес);

Ночные пробуждения с ощущением нехватки воздуха.

Обильное потоотделение ночью;

Головная боль после пробуждения от сна.

Врач Галкин предупредил в беседе с «Лентой.ру»:Медик констатировал, что человеческий организм во многих случаях сигнализирует о патологии такими изменениями в своей работе, которым не придают значения, или неправильно интерпретируют. Подобные неспецифичные признаки диабета возникают в тесной связи с повышением уровня сахара в крови и попытками организма избавиться от его излишков.Галкин подчеркнул, что неочевидные симптомы сахарного диабета заболевания появляются в ночное время. Врач назвал их:При подозрении на диабет необходимо обращаться к врачу. Заболевание диагностируется по результатам анализов крови, которые делаются натощак и после еды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в организме могут предшествовать такому заболеванию как рак.

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