Осиплость и боли в плечах: онколог Романов назвал нетипичные симптомы рака легкого

«Боли в грудном отделе позвоночника, в лопатках, плечах, грудной клетке нам свойственно с ходу объяснять «остеохондрозом» или «сердцем», но при определенной локализации опухоли в легком или ее распространении на окружающие структуры боль может стать первым признаком наличия злокачественной опухоли», - констатировал онколог.

Осиплость или охриплость голоса;

Дисфагия (проблемы при глотании);

Немотивированное снижение массы тела;

Длительное повышение температуры тела;

Судороги;

Состояния, напоминающие нарушения мозгового кровообращения.

«Симптомами рака легкого могут быть жалобы на нарушение функции других органов, которые поражаются его метастазами. Например, при поражении головного мозга возникают судорожные приступы или состояния наподобие острого нарушения мозгового кровообращения – нарушения памяти, речи, зрения, координации движений, силы в конечностях. Или страдают кости», - обратил внимание врач.

Онколог Романов рассказал aif.ru, что рак легкого является одним из самых коварных злокачественных заболеваний – этот недуг может сбивать с толку своими неожиданными проявлениями. По словам врача, даже традиционные симптомы, связанные с ростом легочной опухоли,— кашель и одышка — часто воспринимаются как последствия ларингита, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или хронического бронхита, особенно у курильщиков с большим стажем.Кроме того, опасному заболеванию бывают присущи нетипичные симптомы, которые могут ассоциироваться с другими, менее тяжелыми чем рак недомоганиями – например, с простудными явлениями или воспалением в горле из-за подхваченной инфекции, остеохондрозом. Такие симптомы возникают в связи с развитием и ростом образования в легком, которое, увеличиваясь, начинает сдавливать соседние ткани и структуры.В частности, указанием на рак легкого могут стать ощущения дискомфорта или болей в суставах верхней части тела – например, боли в плечах.Также Денис Романов назвал другие нетипичные симптомы рака легкого.Романов добавил, что единственным надежным способом раннего выявления рака легкого является скрининг. Если пациент приходит к врачу с жалобами на вызываемые им негативные симптомы, обычно это означает, что заболевание уже достигло третьей или четвертой стадии своего развития, когда шансы излечиться от него становятся уже очень малыми. Онколог подчеркнул: лучшим способом вовремя засечь проблему и сохранить легкие является регулярное прохождение профилактических проверок их состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак крови на ранней стадии можно перепутать с ОРВИ

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