Онколог Романов: хрипота может быть признаком серьезного заболевания, включая рак

«В некоторых случаях хрипота может быть тревожным сигналом, указывающим на серьезное заболевание, в том числе онкологическое», –предупредил онколог Романов в интервью РИАМО

«Дисфония чаще всего ассоциирована с опухолями гортани, реже – с опухолями в легких, трахее, нервной системе, мышцах органов верхних дыхательных путей. Образования этих локализаций также нарушают процесс нормального формирования голоса», – поделился врач.

Хриплый голос обычно ассоциируется с простудой, но иногда его появление у человека является индикатором более серьезных патологий.В частности, врач посоветовал не игнорировать дисфонию (этот термин подразумевает осиплость или охриплость голоса), если она возникает без видимых причин и длится длительное время, либо начинает повторяться.Онколог Романов добавил, что в тех случаях, когда хрипота возникает из-за рака, она обычно становится лишь одним из его признаков. Наряду с таким изменением голоса может также возникать одышка или появляются примеси крови в мокроте.К развитию этих опухолей прежде всего склонны курильщики с многолетним стажем, подчеркнул Романов.Также, добавил он, дисфония может возникать у людей с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), хроническим бронхитом, ларингитом. При появлении хрипоты или осиплости Романов посоветовал проходит фиброларингоскопию – этот вид исследования гортани помогает ответить на вопрос, вызывается ли изменение голоса возникшими в ней новообразованиями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут скрываться за приступами панических атак.

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