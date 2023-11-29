Врач Арзамасцев: продукты с калием и магнием особенно важны в питании гипертоников

«В первую очередь при гипертонической болезни важно есть продукты с калием и магнием. Это орехи, зелень и зеленые овощи. Если нет проблем с лишним весом и диабетом, можно добавить бананы и сухофрукты», – поделился Евгений Арзамасцев с «Москвой 24»

«Любые ягоды – черника, голубика, малина, ежевика – содержат антиоксиданты, которые положительно действуют на сосуды, укрепляя их», - констатировал врач-диетолог.

Врач Арзамасцев проинформировал, что продукты с калием и магнием особенно важны в питании гипертоников. Данные микроэлементы нормализуют состояние сосудистых стенок, препятствуют сосудистым спазмам и отекам из-за задержки жидкости – все это обеспечивает профилактику высокого артериального давления.Говоря о других продуктах, важных в питании гипертоников, врач обратил внимание на источники омега-3 жирных кислот. Этот тип жиров благоприятно влияет на состояние сосудистой ткани, обеспечивая сосудам эластичность и способность расширяться под напором крови. Омега-3 можно получать при употреблении морской рыбы (включая сельдь или скумбрию), а также растительных масел, орехов.Кроме того, гипертоникам очень полезны ягоды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые несладкие продукты могут резко повышать уровень сахара в крови.

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