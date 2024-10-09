Врач Габдулхакова: по состоянию ногтей можно узнать о разных проблемах со здоровьем

«Белые пятнышки и черточки могут быть единичные и множественные, явные и мелкие. Но суть одна — чаще всего их появление говорит о дефиците организме человека таких элементов, как цинк, селен и железо», - сказала специалист.

Ребристая поверхность – чаще всего обуславливается дефицитом белка;

Высокие лунки на ногтях больших пальцев рук – указание на дефицит магния;

Пожелтение ногтей – сигнал о грибковом поражении;

Заусенцы – признак нехватки омега-3 и жирорастворимых витаминов.

Врач Габдулхакова заявила в разговоре с «Известиями», что по состоянию ногтей можно узнать о разных проблемах со здоровьем. В частности, медик прокомментировала распространенное явление – белые пятнышки и черточки, возникающие на ногтевых пластинах.Если ногти становятся ломкими и тонкими, это чаще всего говорит об анемии, добавила врач. Подобное изменение ногтевых пластин отражает уменьшение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови и связанную с ними гипоксию – нехватку кислорода.Также врач указала на другие изменения с ногтями, возникающие из-за тех или иных нарушений или патологий.Габдулхакова отметила, что людям, замечающим у себя неблагополучие с ногтями, не следует заниматься самодиагностикой. Правильнее всего в таких случаях обращаться к врачу – специалист назначит нужные анализы, которые помогут определить первопричину проблемы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что осипший голос может оказаться одним из нетипичных признаков рака легких.

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