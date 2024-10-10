«Это связано со снижением воспаления»: врач Павлова заявила, что омега-3 устраняют агрессию

«Омега-3 понижает общее воспаление в организме, поддерживая жизненно важные процессы в мозге, обеспечивает их бесперебойную работу. А это, в свою очередь, способствует лучшему контролю поведения», - проинформировала медик в своем Telegram-канале.

Врач Павлова рассказала, что учеными Пенсильванского университета был осуществлен метаанализ 29 исследований, участники которых принимали рыбий жир – источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Научные специалисты заключили, что прием таких добавок помогает существенно (на 28 процентов) снижать уровень агрессии. При этом уменьшается проявление всех типов агрессии, включая заранее спланированную и реактивную (возникающую в ответ на действие раздражителя).Врач Павлова заявила, что подобный эффект связано со снижением воспаления, возникающего благодаря действию омега-3.Павлова добавила, что рекомендуемая доза омега-3 составляет 300 мг в сутки. Такое количество, в частности, врачи считают хорошей профилактикой сердечных и сосудистых патологий, деменции. Врач отметила, что омега-3 не вырабатывается организмом, а получать его нужное количество из пищи непросто. По мнению специалиста, принимать вещество в виде добавки полезно практически всем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются наиболее эффективными для улучшения работы мозга.

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