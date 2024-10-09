Врач Чуракина назвала яйца и сельдь среди улучшающих работу мозга продуктов
Врач Елена Чуракина рассказала, какие продукты следует включать в повседневный рацион для хорошего функционирования головного мозга.
Врач Чуракина констатировала в разговоре с «Лентой.ру»:
«Поддерживать здоровье мозга можно с помощью питания».
В частности, отметила врач, среди улучшающих работу мозга питательных веществ выделяются омега-3 жирные кислоты, являющиеся основными компонентами клеточных мембран, включая нейроны. Говоря об источниках омега-3, медик порекомендовала россиянам жирную рыбу, такую как сардина, скумбрия, кета, лосось или более доступная сельдь. По словам Чуракиной, употреблять такую рыбу следует минимум два раза в неделю.
Также в список улучшающих работу мозга продуктов врач включила источники холина и витаминов группы В. Эксперт объяснила: вещество холин способствует образованию нейромедиатора ацетилхолина, участвующего в процессах регуляции памяти и других когнитивных функций. Что касается витаминов группы В, они необходимы для поддержания нормального функционирования нервной системы и для создания нейронов.
Чуракина отметила: доступным источником этих важных для мозговой деятельности веществ являются яйца.
Помимо этого врач назвала полезными для мозга в орехи, особенно грецкие и миндаль – они содержат магний, витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты, улучшающие функции обучения и запоминания.
Вдобавок эксперт посоветовала употреблять натуральный какао и темный шоколад – источники важного для мозга витамина Р.
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Елена Чуракина
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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