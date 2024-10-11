«Не всегда оправданно»: врач Мясников рассказал, когда бесполезно делать УЗИ

«Есть несколько современных основополагающих методов исследования — УЗИ, КТ и МРТ, но все всё равно всегда хотят УЗИ. Такое исследование безопасно, но не всегда оправданно», - заметил известный медик.

«УЗИ видит хорошо то, что близко лежит и не отделено большим слоем ткани. С его помощью можно оценить сердце, почки, брюшную полость. А вот легкие на нем рассмотреть не получится, как и сосуды сердца. Проблемы будут и с попытками исследовать поджелудочную железу, так как она лежит под желудком», - рассказал врач.

«Например, если есть киста почки, но она меньше 5 см, с ней ничего делать не надо. Но вот, скажем, бабушка 75 лет узнала, что у нее гемангиома, да еще ей сказали, что надо оперировать. Она переживает, теряет покой, хотя до этого жила с этой гемангиомой 75 лет, и ничего», - привел пример эксперт.

Доктор Мясников поделился мнением о повсеместном использовании УЗИ.Александр Мясников напомнил, что с применением КТ и МРТ связаны определенные риски: например, риск облучения организма или возникновения клаустрофобии. Безопасность во многом влияет на то, что для исследования предпочитают проводить УЗИ. Но ультразвук во многих случаях бывает бесполезен. Поэтому для исследования твердых тканей, легких, почек с контрастом и сердца высококвалифицированные медики выбирают КТ, для исследования менее твердых тканей, головы, мозга, суставов, мышц – МРТ. Ультразвук не позволит выявить то, что позволяют обнаружить эти методы.Мясников добавил, что данные, полученные на УЗИ, напрямую зависят от того, кто управляет датчиком. Кроме того, их интерпретация может меняться в зависимости от того, какой врач осуществляет процедуру и анализирует полученное изображение. В связи с этим при проведении УЗИ возникает проблема ложноположительных находок.«Теледоктор» констатировал: если наблюдающий, лечащий врач не счел нужным назначить пациенту УЗИ, то и не нужно прибегать к лишним исследованиям. Данный метод можно сравнить с театром теней – то, что он показывает, многие специалисты могут истолковать по-разному. Поэтому врачи УЗИ не должны брать на себя роль основных специалистов и озвучивать свои рекомендации и диагнозы пациенту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли на самом деле очистить сосуды от атеросклеротических бляшек.

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