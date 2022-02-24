Врач назвала причины затяжного кашля у детей

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Ребенок болеет

Пульмонолог Татьяна Неешпапа рассказала, чем может быть вызван затяжной кашель и на какие тревожные симптомы следует обратить внимание.

Прежде всего, специалист пояснила, что затяжным кашлем у ребенка считается, его непрерывное продолжение более четырех недель. Пра этом важно понимать, что кашель может стать следствием обширного количества причин, а поставить правильный диагноз может только врач после тщательного осмотра и опроса пациента.

Основные причины хронического кашля у детей:
  • аллергические, вазомоторные, инфекционные риниты и связанный с ними постназальный затек - наиболее распространенная причина во всех возрастных группах;
  • затяжной бронхит, как вирусного, так и бактериального происхождения;
  • остаточные явления после респираторной инфекции;
  • бронхиальная астма;
  • гастроэзофагеальный рефлюкс (в качестве причины кашля чаще встречается у взрослых);
  • моторные тики, привычный кашель и психогенный кашель.

Помимо этого, не следует забывать и вероятности попадания в дыхательные пути инородного тела, коклюш (даже среди привитых детей), туберкулез, бронхоэктазы, воздействие табачного дыма (особенно, если родители курят в присутствии ребенка), а также муковисцидоз.

При этом, врач рекомендует обратить повышенное внимание на такие сопровождающие кашель тревожные симптомы:

  • ярко выраженная одышка, особенно, если она наблюдается в состоянии покоя и ночью;
  • регулярные эпизоды хронического влажного, продуктивного кашля;
  • повышенная температура, потеря веса и задержка роста;
  • трудности в виде поперхиваний и рвоты во время приема пищи;
  • повторяющаяся пневмония;
  • стридор или другие респираторные шумы;
  • отклонение от нормы при физикальном обследовании легких и на рентгенограмме ОГК.
Татьяна Неешпапа
Татьяна Неешпапа
Здоровье
Пульмонолог
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