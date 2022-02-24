Врач назвала причины затяжного кашля у детей

аллергические, вазомоторные, инфекционные риниты и связанный с ними постназальный затек - наиболее распространенная причина во всех возрастных группах;

затяжной бронхит, как вирусного, так и бактериального происхождения;

остаточные явления после респираторной инфекции;

бронхиальная астма;

гастроэзофагеальный рефлюкс (в качестве причины кашля чаще встречается у взрослых);

моторные тики, привычный кашель и психогенный кашель.

ярко выраженная одышка, особенно, если она наблюдается в состоянии покоя и ночью;

регулярные эпизоды хронического влажного, продуктивного кашля;

повышенная температура, потеря веса и задержка роста;

трудности в виде поперхиваний и рвоты во время приема пищи;

повторяющаяся пневмония;

стридор или другие респираторные шумы;

отклонение от нормы при физикальном обследовании легких и на рентгенограмме ОГК.

Прежде всего, специалист пояснила, что затяжным кашлем у ребенка считается, его непрерывное продолжение более четырех недель. Пра этом важно понимать, что кашель может стать следствием обширного количества причин, а поставить правильный диагноз может только врач после тщательного осмотра и опроса пациента.Основные причины хронического кашля у детей:Помимо этого, не следует забывать и вероятности попадания в дыхательные пути инородного тела, коклюш (даже среди привитых детей), туберкулез, бронхоэктазы, воздействие табачного дыма (особенно, если родители курят в присутствии ребенка), а также муковисцидоз.При этом, врач рекомендует обратить повышенное внимание на такие сопровождающие кашель тревожные симптомы: