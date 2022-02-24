Врач назвала причины затяжного кашля у детей
Пульмонолог Татьяна Неешпапа рассказала, чем может быть вызван затяжной кашель и на какие тревожные симптомы следует обратить внимание.
Прежде всего, специалист пояснила, что затяжным кашлем у ребенка считается, его непрерывное продолжение более четырех недель. Пра этом важно понимать, что кашель может стать следствием обширного количества причин, а поставить правильный диагноз может только врач после тщательного осмотра и опроса пациента.
Основные причины хронического кашля у детей:
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- аллергические, вазомоторные, инфекционные риниты и связанный с ними постназальный затек - наиболее распространенная причина во всех возрастных группах;
- затяжной бронхит, как вирусного, так и бактериального происхождения;
- остаточные явления после респираторной инфекции;
- бронхиальная астма;
- гастроэзофагеальный рефлюкс (в качестве причины кашля чаще встречается у взрослых);
- моторные тики, привычный кашель и психогенный кашель.
Помимо этого, не следует забывать и вероятности попадания в дыхательные пути инородного тела, коклюш (даже среди привитых детей), туберкулез, бронхоэктазы, воздействие табачного дыма (особенно, если родители курят в присутствии ребенка), а также муковисцидоз.
При этом, врач рекомендует обратить повышенное внимание на такие сопровождающие кашель тревожные симптомы:
- ярко выраженная одышка, особенно, если она наблюдается в состоянии покоя и ночью;
- регулярные эпизоды хронического влажного, продуктивного кашля;
- повышенная температура, потеря веса и задержка роста;
- трудности в виде поперхиваний и рвоты во время приема пищи;
- повторяющаяся пневмония;
- стридор или другие респираторные шумы;
- отклонение от нормы при физикальном обследовании легких и на рентгенограмме ОГК.
Татьяна Неешпапа
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