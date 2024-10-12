Хлеб или рис: врач Афонина назвала несладкие продукты, вызывающие резкие скачки уровня сахара

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хлеб

Врач-эндокринолог, диетолог Армине Афонина: резкие скачки уровня сахара в крови повышают риск серьезных проблем со здоровьем.

Врач Афонина напомнила в беседе с «Газетой.Ru», что  частые существенные колебания сахара в крови наносят вред сердечно-сосудистой системе и почкам, а также способствуют появлению лишнего веса или ожирения, чреватыми развитием диабета. При этом, отметила медик, подобные скачки уровня сахара возникают не только когда человек тяготеет к поеданию разных сластей – их провокаторами могут быть и несладкие продукты.

«Не только сладкие продукты могут резко повысить уровень сахара в крови. Существует достаточно внушительный перечень продуктов, которые обладают высоким гликемическим индексом, отражающим скорость усвоения сахара организмом. Чем он выше, тем быстрее происходит попадание глюкозы в кровь, и тем более ощутимыми будут колебания его уровня», - объяснила Армине Афонина.

Медик назвала следующие несладкие продукты, вызывающие резкие скачки уровня сахара.
  • Пшеничный хлеб и любая выпечка из пшеничной муки;
  • Картофельное пюре;
  • Белый рис;
  • Мелкие макаронные изделия;
  • Консервированные бобы и кукуруза;
  • Каши быстрого приготовления;
  • Манка;
  • Кукурузные хлопья и попкорн;
  • Чипсы;
  • Вареные свекла, морковь и тыква.
Специалист добавила, что концентрацию глюкозы в крови могут увеличивать не только отдельные продукты, но и кулинарная обработка пищи – ее последствием иногда становится  увеличение калорийности продукты и повышение гликемической нагрузки на организм при его поедании. Яркий пример тому – картофель. В жареном виде или в виде пюре он становится едой, после которой ощутимо возрастают уровни сахара и инсулина в крови, гораздо интенсивнее происходит процесс жироотложения.

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Армине Афонина
Армине Афонина
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог,
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