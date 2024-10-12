Хлеб или рис: врач Афонина назвала несладкие продукты, вызывающие резкие скачки уровня сахара
Врач-эндокринолог, диетолог Армине Афонина: резкие скачки уровня сахара в крови повышают риск серьезных проблем со здоровьем.
Врач Афонина напомнила в беседе с «Газетой.Ru», что частые существенные колебания сахара в крови наносят вред сердечно-сосудистой системе и почкам, а также способствуют появлению лишнего веса или ожирения, чреватыми развитием диабета. При этом, отметила медик, подобные скачки уровня сахара возникают не только когда человек тяготеет к поеданию разных сластей – их провокаторами могут быть и несладкие продукты.
«Не только сладкие продукты могут резко повысить уровень сахара в крови. Существует достаточно внушительный перечень продуктов, которые обладают высоким гликемическим индексом, отражающим скорость усвоения сахара организмом. Чем он выше, тем быстрее происходит попадание глюкозы в кровь, и тем более ощутимыми будут колебания его уровня», - объяснила Армине Афонина.
Медик назвала следующие несладкие продукты, вызывающие резкие скачки уровня сахара.
- Пшеничный хлеб и любая выпечка из пшеничной муки;
- Картофельное пюре;
- Белый рис;
- Мелкие макаронные изделия;
- Консервированные бобы и кукуруза;
- Каши быстрого приготовления;
- Манка;
- Кукурузные хлопья и попкорн;
- Чипсы;
- Вареные свекла, морковь и тыква.
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Армине Афонина
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог,
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